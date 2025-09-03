“Vannacci taci”. Con centinaia di striscioni affissi in tutta Italia, CasaPound replica alle parole dell’europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, che si era espresso favorevolmente allo sgombero del palazzo di via Napoleone III a Roma, così come contrario a tutte le occupazioni, “indipendentemente da chi le effettua”. “Rammarica constatare che Vannacci abbia scelto di rispondere come una qualsiasi Boldrini, senza avere il coraggio di evidenziare le differenze sostanziali tra CasaPound e i centri sociali, né di denunciare le connivenze che questi ultimi intrattengono da sempre con le istituzioni”, dichiara CasaPound in una nota.

“Sarebbe bastato ricordare il bluff dello sgombero del Leoncavallo, che verrà presto ‘regolarizzato’ con un bando fittizio e un affitto irrisorio per l’affidamento di una nuova sede addirittura per novant’anni”, affermano ancora dal movimento politico di estrema destra. “Esiste una differenza netta tra legalità e giustizia e noi saremo sempre dalla parte della seconda”. “Vannacci, come chiunque altro, è libero di pensarla come vuole: ma smetta di strizzare l’occhio a un certo mondo, smetta di appropriarsi di slogan che non gli appartengono, smetta soprattutto di richiamarsi con leggerezza alla X della Decima Mas. Perché quegli uomini non sono caduti per l’ordine evocato dall’europarlamentare, bensì per il suo esatto contrario”, conclude la nota.