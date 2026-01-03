“Il regime sanguinario di Maduro deve cessare di esistere, ma ogni bomba americana che cade sul Venezuela ne prolunga la vita sul piano simbolico, rafforzando la retorica antioccidentale e preparando nuove risposte autoritarie”. Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno chiedendo all’Europa “un impegno contro le autocrazie”.

“L’operazione venezuelana porta alla luce una evidenza che tendiamo a dimenticare: Trump, Putin e Xi si stanno spartendo il mondo in sfere di influenza – afferma Picierno -. Senza diritto internazionale, senza multilateralismo credibile, la forza non produce giustizia: produce solo nuovi precedenti pericolosi. All’Europa è chiesto un impegno definitivo per riaffermare il diritto internazionale contro le aggressioni delle potenze globali autocratiche e cleptocratiche. La libertà e la democrazia sono nelle mani dei popoli, non delle dottrine di Trump, Putin e Xi”.