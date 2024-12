Vittorio Sgarbi: “Beppe Grillo? Fa Grillo e si diverte. Potrei candidarmi col suo nuovo partito”

“Beppe Grillo? Lo vedo bene – dice, ospite a L’aria che tira, Vittorio Sgarbi – fa Grillo e si diverte. Lui ha inventato un partito per divertimento e ha avuto un grande successo. Ora il partito è diventato un altro perché non si può immaginare una persona più diversa di Grillo da Giuseppe Conte. Lui in realtà ha fatto un’irruzione, come questa col carro funebre. Lui gioca con la politica per far sì che la politica non sia solo il gioco per quelli che ne hanno il vantaggio materiale. Lui da questo punto di vista ha creato un effetto di provocazione che è spettacolo”. Grillo vuole fare un suo partito, chiede il conduttore David Parenzo, potresti candidarti con lui? “Sarebbe la chiusura del cerchio, sì”.