“Vogliamo ridurre l’orario di lavoro a parità di salario”

“Vedete questi fogli? E’ il testo della proposta di legge unitaria di AVS, PD e M5S per ridurre l’orario di lavoro a parità di salario che abbiamo depositato: porta oltre alla mia firma quella di Giuseppe Conte, di Angelo Bonelli e di Elly Schlein. E’ una proposta importante perché nel nostro Paese si lavora tanto, si lavora troppo: quasi 300 ore in più dei lavoratori e delle lavoratrici tedesche ad esempio e con stipendi molto ma molto più bassi ed anche con meno produttività”. Queste le parole di Nicola Fratoianni di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, in un video pubblicato sui social.

Le parole di Nicola Fratoianni

“Allora ridurre l’orario di lavoro a parità di salario significa – prosegue il leader di SI – redistribuire il lavoro, affrontare le sfide delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale, della conversione ecologica, ma soprattutto significa restituire un po’ di tempo a tutti e a tutte. C’è anche un diritto ad essere felici: non si può vivere per lavorare, si lavora per vivere, e per vivere bene. Per dedicarsi anche ai propri affetti, alle proprie passioni e ai propri desideri. Significa liberare un’ora, un giorno in più per te, per tutti e tutte voi. Oggi invece per molti e molte questo non è più possibile: i ritmi sono diventati forsennati, senza neanche più lo spazio per poter respirare. E’ una proposta che distribuisce il lavoro e che restituisce tempo di vita a tutti e a tutte. Eh si, è ora di dire anche in Italia che si può lavorare meno e vivere un po’ meglio”, conclude.