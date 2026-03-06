Washington Post: “La Russia sta fornendo all’Iran informazioni di intelligence per aiutarlo a colpire le forze statunitensi”
La Russia starebbe fornendo all’Iran informazioni di intelligence utili a colpire le forze statunitensi presenti in Medio Oriente, comprese indicazioni sulla posizione di navi da guerra e velivoli americani. Lo scrive il Washington Post, citando tre funzionari informati sulla vicenda. Secondo il quotidiano statunitense, i dati sugli obiettivi rappresenterebbero la prima evidenza di un coinvolgimento, seppur indiretto, di un altro grande rivale di Washington nel conflitto in corso.