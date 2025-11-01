Nel giorno del trentennale dell’assassinio di Yitzhak Rabin a Tel Aviv, per mano di un giovane fanatico, il figlio Yuval rompe il silenzio e rilascia una intervista a Channel 12. E regola i conti con Netanyahu: “A lui interessa solo la sua sopravvivenza”.

“È un sostenitore di Hamas – afferma Yuval – non è più un segreto, quella era la strategia. Ma ora chiedo: qual è il ruolo dello Stato, del governo? Netanyahu qual è il tuo ruolo in questa faccenda? Dichiarazioni vuote e vuote. Quante volte hai promesso di sradicare Hamas? Perché non l’hai sradicato? Nel 2009 ha detto: chi si prenderà cura di Hamas? Israele è gestito come un bordello”.

“Chi sono – prosegue – i ministri al governo? Chi potrebbe mai immaginare di lasciare che Smotrich sia ministro delle finanze? A meno che non si tratti di qualche tipo di interesse personale, per proteggersi. A Netanyahu interessa solo la sua sopravvivenza”.

Il 4 novembre 1995 Yigal Amir, giovane colono di estrema destra, nel 1995 uccise l’allora premier laburista Rabin, ‘colpevole’ di aver avviato il processo di pace con i palestinesi.