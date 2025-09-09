In Gran Bretagna il governo di Keir Starmer è in profonda crisi. Il suo partito, il Labour, rischia seriamente di essere scalzato da sinistra a causa di una giovane donna di origine pakistana. Si tratta della 31enne Zarah Sultana, co-leader di un nuovo partito che sta fondando insieme a Jeremy Corbyn, ex figura di spicco della sinistra laburista. Sultana è di religione musulmana e racconta di essersi politicizzata dopo avere assistito, da ragazza, alla repressione dei palestinesi da parte di Israele in Cisgiordania.

Il Guardian le ha dedicato un lungo articolo. La giovane leader ha affermato che “il partito laburista è morto” dato che non sta più riuscendo a soddisfare i bisogni dei lavoratori. Sultana ha parlato nel fine settimana in un’assemblea pubblica a Newcastle ed ha esortato i sostenitori del nuovo partito di sinistra che sta nascendo e di cui ancora non si conosce il nome, ad avere pazienza e a “tenere d’occhio la situazione”.

Sultana ha lasciato il Partito Laburista a causa della bocciatura di una proposta di legge portata avanti dal Green Party che prevedeva di abolire il limite massimo di assegni familiari dopo il secondo figlio. Al momento è una parlamentare indipendente. A Newcastle ha parlato su invito di Jamie Driscoll, ex sindaco laburista del North of Tyne che ha fondato a sua volta un nuovo partito che ora potrebbe confluire in quello di Sultana e Corbyn.

Circa 300 persone alla Great Hall, la sala riunioni del Discovery Museum di Newcastle, hanno ascoltato le sue parole. L’incontro ha messo in luce il fatto che il partito guidato da Starmer debba cominciare a guardarsi le spalle; un po’ quello che succedendo in Germania, dove la Spd ha cominciato a perdere consensi a favore della Linke, partito posizionato più a sinistra. Starmer non ha quindi problemi solo a destra: anche nella sinistra britannica sta crescendo la sfiducia verso i partiti tradizionali e consolidati.

Sultana ha affermato che oltre 750mila persone potrebbero manifestare un certo interesse verso il nuovo partito di sinistra e non ha nascosto una certa frustrazione per i tempi lunghi necessari al suo lancio ufficiale. In mancanza di un nome concordato, il partito si chiama infatti “Il tuo partito”. Era stata anche annunciata una sorta di conferenza programmatica in autunno che però, al momento non è stata ancora fissata.

“Teneteci d’occhio”, ha detto Sultana al Guardian. “Voglio far partire il nuovo partito avendo nel cuore la democrazia ma ci vorrà del tempo. Deve riflettere quello che accade, non può essere guidato solo da ex parlamentari”. Tra i possibili alleati c’è il Green Party. Il suo leader Zack Polanski ha mostrato interesse verso il nuovo partito pur escludendo la possibilità di formare un vero e proprio patto elettorale. Sultana ha affermato di andare “davvero d’accordo” con Polanski ed ha aggiunto: “Il partito laburista si è spostato a destra. C’è già Reform Uk (il partito sovranista fondato dall’ex leader della Brexit Nigel Farage ndr) e ci sono i conservatori. La gente è alla disperata ricerca di un’alternativa di sinistra che non sia vincolata agli interessi dei super ricchi”.

Nel suo discorso, la 31enne ha descritto il Labour un “partito morto” che non è riuscito a mantenere le promesse ed ha affermato di non avere alcun interesse a costruire un “partito laburista 2.0” o di creare un partito che si occupi solo di vincere le elezioni. I problemi sono “troppo grandi per essere affrontati solo marginalmente”, ha affermato. “Richiedono azioni più coraggiose e una maggiore potenza”.