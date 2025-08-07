Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin per porre fine alla guerra, dopo che l’inviato speciale di Donald Trump ha avuto colloqui con il leader russo a Mosca.

Zelensky ha parlato con Trump

“In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare”, ha scritto Zelensky sui social media, il giorno dopo aver parlato con il presidente degli Stati Uniti.

Il quale sta spingendo per portare allo stesso tavolo l’autocrate russo e il premier ucraino. Rapidamente e, come suo costume, in ragione dei suoi esclusivi talento negoziale e capacità di persuasione.

Il consigliere del Cremlino, Iuri Ushakov, ha confermato la disponibilità all’incontro con Trump, ma ha dichiarato che durante l’incontro di ieri tra Vladimir Putin e Steve Witkoff, l’inviato Usa “ha accennato” alla possibilità di un trilaterale fra i presidenti di Russia, Usa e Ucraina ma che “la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti”. Lo riporta la Tass.

La perplessità dei leader europei

Alla telefonata intercorsa tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump ieri sera hanno partecipato i leader di Gran Bretagna, Germania, Finlandia e il capo della Nato, Mark Rutte.

Il New York Times riferisce della perplessità degli interlocutori europei, alcuni leader europei “sono rimasti sorpresi dal piano di Trump e hanno espresso dubbi sull’efficacia dell’iniziativa”. E, tuttavia, restano in posizione di ascolto.