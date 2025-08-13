Volodymyr Zelensky ha definito il vertice del 15 agosto tra Donald Trump e Vladimir Putin, previsto nella base militare di Elmendorf-Richardson vicino ad Anchorage, “una vittoria personale” per il leader del Cremlino. Il presidente ucraino non ha fatto sconti, almeno pubblicamente: “Escludo qualunque ritiro delle forze ucraine dal Donbass”, ha spiegato, ribadendo che l’aggressione russa non può essere legittimata.

Il timore è che Stati Uniti e Russia possano raggiungere un’intesa “sopra la testa di Kiev”. Le preoccupazioni sono condivise dai partner europei, che oggi terranno con Trump un incontro virtuale per riaffermare la linea comune: il destino dell’Ucraina si decide solo con l’Ucraina.

Secondo indiscrezioni, pur mantenendo pubblicamente una linea dura, Zelensky sarebbe però disposto a firmare un’intesa che lasci a Mosca il controllo de facto dei territori già occupati, a condizione che l’accordo sia legato al “piano europeo” di garanzie di sicurezza. Allo stesso tempo, il presidente ucraino avrebbe sollecitato i partner a respingere qualsiasi proposta che possa emergere in sua assenza dal summit in Alaska.