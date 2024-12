L’ammissione di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, in un’intervista a Le Parisien, ha dichiarato che l’Ucraina attualmente non ha forze sufficienti per riprendere il Donbass e la Crimea con mezzi militari e si affida alla diplomazia.

Queste le parole di Zelensky: “Di fatto questi territori sono ora controllati dai russi. Non abbiamo la forza per recuperarli. Possiamo contare solo sulla pressione internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative”.