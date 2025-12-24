Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che non c’è consenso con gli Stati Uniti sui territori e sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia nell’ultimo piano.

“Pronti a un incontro con gli Stati Uniti”

Il piano di pace prevede che Stati Uniti, Ucraina e Russia gestiscano la centrale nucleare, ha affermato Zelensky in un incontro con i giornalisti.

“Non abbiamo raggiunto un consenso con la parte americana riguardo al territorio della regione di Donetsk e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”, ha affermato, aggiungendo che “siamo pronti per un incontro con gli Stati Uniti a livello di leader per affrontare questioni delicate”.

Nel piano degli Stati Uniti, “la centrale nucleare di Zaporizhzhia sarà gestita congiuntamente da tre Paesi: Ucraina, Stati Uniti e Russia. Per l’Ucraina questo sembra molto inappropriato e non del tutto realistico”, ha dichiarato Zelensky.

Inoltre, secondo Zelensky, il piano prevede il congelamento del fronte lungo le linee attuali e l’avvio di discussioni sulla creazione di zone demilitarizzate.

“La linea di dispiegamento delle truppe alla data dell’accordo è la linea di contatto de facto riconosciuta”, ha affermato Zelensky. Il piano americano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina non pretende che Kiev rinunci formalmente alla Nato, ha aggiunto il leader ucraino.