Zelensky: “Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami”
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Russia a Miami. “A quanto ho capito, hanno proposto questo formato: Ucraina, America, Russia”, ha detto Zelensky, aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti e che sarebbe “logico tenere un incontro congiunto… dopo aver compreso i potenziali risultati dell’incontro che ha già avuto luogo”. Il presidente ucraino ha parlato in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro portoghese Luis Montenegro che si è tenuta a Kiev.
Zelensky: “Restituiremo il prestito da 90 miliardi solo se la Russia ci ripagherà”
Il presidente ucraino ha detto di aver ricevuto il prestito da 90 miliardi per il 2026-2027 aggiungendo: “Prevediamo di utilizzare tutti i 210 miliardi di asset russi. E sappiamo che l’Ucraina restituirà questi prestiti senza interessi di 90 miliardi solo se la Russia pagherà le riparazioni necessarie all’Ucraina”. Aver ottenuto questi soldi, per il presidente è un’importante vittoria finanziaria, geopolitica e politica.