Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Russia a Miami. “A quanto ho capito, hanno proposto questo formato: Ucraina, America, Russia”, ha detto Zelensky, aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti e che sarebbe “logico tenere un incontro congiunto… dopo aver compreso i potenziali risultati dell’incontro che ha già avuto luogo”. Il presidente ucraino ha parlato in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro portoghese Luis Montenegro che si è tenuta a Kiev.

Zelensky: “Restituiremo il prestito da 90 miliardi solo se la Russia ci ripagherà”

Il presidente ucraino ha detto di aver ricevuto il prestito da 90 miliardi per il 2026-2027 aggiungendo: “Prevediamo di utilizzare tutti i 210 miliardi di asset russi. E sappiamo che l’Ucraina restituirà questi prestiti senza interessi di 90 miliardi solo se la Russia pagherà le riparazioni necessarie all’Ucraina”. Aver ottenuto questi soldi, per il presidente è un’importante vittoria finanziaria, geopolitica e politica.

“Non spetta a Putin decidere il formato delle elezioni in Ucraina”

Capitolo elezioni. Putin ha detto che se si tornasse alle urne, sarebbe disposto ad interrompere i massicci bombardamenti con i droni sulle città ucraine: “Non spetta a Putin decidere quando e in quale formato si terranno le elezioni in Ucraina, perché si tratta esclusivamente di elezioni ucraine, del popolo ucraino, dei cittadini ucraini”. Zelensky ha poi aggiunto: “Le elezioni non possono essere tenute in territori non controllati dall’Ucraina, temporaneamente occupati, perché è chiaro come si svolgeranno: come sempre, la Russia fa così, prima parla dei risultati – anche delle proprie elezioni interne – e poi conta i voti”.