“Sorvolando lo spazio aereo della Polonia con i droni, i russi hanno compiuto un atto ostile contro l’Europa e la Nato: una vicenda che non solo è gravissima in sé, ma segna il salto di scala di una pericolosa escalation militare”. Lo spiega a Repubblica Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, secondo cui “tutto questo è figlio di un disordine prodotto anche dalle dissennate scelte di Donald Trump, sostenuto senza battere ciglio dalla destra italiana”.

A Strasburgo il Movimento 5 Stelle ha votato con la Lega contro l’ingresso accelerato nella Ue e questo “è stato un errore, in particolare in questa fase del negoziato – rimarca -. Non è certamente un voto che avvicina una pace giusta e duratura: rischia solo di alimentare un’idea di isolamento e quindi di insicurezza dell’Ucraina”.

Non è l’unico punto di frattura, l’altro riguarda le spese militari. “Ma perché non guardate a cosa accade nella maggioranza di governo, che sul punto è spaccata in tre? La nostra posizione è chiara – rivendica Zingaretti -, con M5S e Avs si può arrivare a una convergenza. Siamo tutti per l’integrazione europea, per rafforzare la politica estera comune e avviare un modello comune di difesa”. Vannacci ha detto di preferire Putin a Zelensky e Salvini gli ha dato ragione. “Salvini e Vannacci sono la stessa cosa, anti-europei e quindi anti-italiani – conclude -. È invece evidente che mai come oggi gli interessi del nostro Paese coincidono con quelli di un rilancio del progetto europeo”.