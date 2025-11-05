Nel suo discorso dopo la vittoria come sindaco di New York, Zohran Mamdani ha detto che il risultato elettorale rappresenta un modello per “sconfiggere” Donald Trump: “Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ha fatto nascere”. Rivolgendosi direttamente al presidente, ha aggiunto: “Donald Trump, visto che so che stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume (turn the volume up, ndr)”.

La sua elezione segna un momento storico per la Grande Mela e per l’America: Mamdani, 34 anni, è il primo sindaco musulmano e socialista della città, oltre che il più giovane da oltre un secolo. Nato in Uganda da padre ugandese e madre indiana, si è imposto con un programma ambizioso — bus gratuiti, supermercati comunali, affitti calmierati e più tasse ai ricchi — e con l’appoggio dell’ala progressista di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. La vittoria di Mamdani, che ha superato di dieci punti Andrew Cuomo e relegato il repubblicano Curtis Sliwa sotto il 10%, rappresenta anche una sconfitta per Trump, che lo aveva definito un “comunista antisemita”. Non solo New York. I democratici festeggiano un tris storico, con l’elezione anche delle prime governatrici donne in Virginia e New Jersey.