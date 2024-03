Per Gaza, la destra religiosa israeliana ha “un piano chiaro: occupare, deportare e insediarsi”, illustra con le parole di un soldato il Los Angelese Times. E fa eco, pubblicando lo stesso testo, il Jerusalem Post: “Perché alcuni sionisti religiosi vedono Gaza come una guerra santa? È una visione totalmente in contrasto con la corrente principale di Israele, anche se il centro politico del paese si è spostato evidentemente a destra negli ultimi anni”.

Il racconto di Kate Linthicum sul quotidiano di Los Angeles (ripreso sul Post di Gerusalemme) è datato da Yitzhar, in Cisgiordania e inizia così: “Trasportando assi di compensato, un gruppo di coloni israeliani ha superato i soldati di guardia alla barriera che circondava la Striscia di Gaza e si è subito messo al lavoro. In pochi minuti, i giovani avevano eretto due piccoli edifici – avamposti, dissero, di un futuro insediamento ebraico nell’enclave palestinese devastata dalla guerra”.

Il loro movimentom precisa l’articolo, desiderava da anni questo momento, ma ora, dopo il 7 ottobre, sentivano che era solo questione di tempo prima che gli ebrei tornassero a vivere a Gaza. “È nostro”, ha detto David Remer, 18 anni. “[Dio] ha detto che è nostro”.

I sionisti religiosi, che credono che il popolo ebraico abbia l’autorità divina per governare dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, costituiscono solo il 14% circa della popolazione israeliana. Ma negli ultimi anni hanno notevolmente ampliato la loro influenza nell’esercito, nel governo e nella società in generale, e la loro ideologia, spesso estremista, sta contribuendo a plasmare la guerra di Israele contro Hamas.

Sebbene non siano politicamente omogenei, la maggior parte dei sionisti religiosi abbraccia visioni di estrema destra. Si oppongono a gran voce a un accordo di cessate il fuoco per riportare a casa gli ostaggi israeliani e hanno ripetutamente bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza stando davanti ai camion degli aiuti.

Vedono l’attacco mortale del 7 ottobre condotto da Hamas contro Israele come una prova della loro affermazione di lunga data secondo cui non è possibile fare la pace con i palestinesi, e vedono Gaza come un territorio che hanno l’obbligo religioso di conquistare. Sempre più spesso chiedono l’espulsione dei 2,3 milioni di palestinesi che vivono lì.

In primo luogo, sognano di ristabilire Gush Katif, un blocco di insediamenti ebraici che esisteva a Gaza fino al ritiro di Israele dall’enclave nel 2005.

È un obiettivo abbracciato da alcuni dei massimi leader del governo di estrema destra israeliano, molti dei quali sono intervenuti ad una recente manifestazione a Gerusalemme spingendo per il reinsediamento di Gaza. Mentre venivano proiettati video che mostravano l’assalto militare israeliano all’enclave e gli organizzatori condividevano opuscoli che promettevano nuove case con vista sul Mar Mediterraneo, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir cantava canti religiosi insieme ai partecipanti e diceva loro: “Ora è il momento di tornare a casa”.

Sul campo di battaglia, alcuni soldati religiosi si sono registrati mentre ballano con i rotoli della Torah e sventolano le bandiere arancioni di Gush Katif. Altri combattenti viaggiano con mezuzah, piccole scatole contenenti Scritture bibliche destinate ad essere appese fuori dalle residenze ebraiche, per essere affisse nelle case palestinesi.

Reuven Gal, ex capo psicologo militare e ricercatore presso l’Israel Institute of Technology, afferma che per molti soldati, il conflitto di Gaza che ha ucciso più di 30.000 palestinesi “non è solo un’operazione militare. Per loro è una guerra santa”.

Ci sono passi della Torah che, secondo loro, dimostrano che gli ebrei hanno l’obbligo religioso di conquistare i territori palestinesi. Un riservista dell’esercito richiamato l’anno scorso per combattere a Gaza, ha detto durante una recente pausa dalla battaglia che la guerra aveva una chiara dimensione spirituale. “Tornare in quella terra è tornare a casa”, ha detto. “Ecco da dove veniamo e questo è ciò per cui stiamo lottando”.

È una visione totalmente in contrasto con la corrente principale di Israele, anche se il centro politico del paese si è spostato sensibilmente a destra negli ultimi anni. Un sondaggio di gennaio condotto dall’emittente israeliana Channel 12 ha rilevato che il 51% degli israeliani si oppone alla costruzione di insediamenti ebraici a Gaza, rispetto al 38% che è favorevole a farlo.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu, un populista di destra, ha definito la colonizzazione di Gaza “irrealistica”. Ma nel 2022, quando i suoi processi per corruzione in corso lo hanno lasciato isolato, Netanyahu ha stretto un accordo con diversi partiti religiosi sionisti per formare un governo di coalizione, e il suo futuro politico è ora strettamente legato al loro.

In un recente video proveniente da Gaza e diffuso sui social media, un soldato israeliano vestito in mimetica sta sorridente con una mitragliatrice davanti a un edificio bombardato. Si rivolge direttamente a Netanyahu, ampiamente conosciuto con il soprannome di “Bibi”.

“Stiamo occupando, deportando e insediando”, dice il soldato. “Hai sentito, Bibi?”