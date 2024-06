Giorgia Meloni, come è cambiata la sua immagine in Europa: analisi di New York Times e Politico

Giorgia Meloni, come è cambiata la sua immagine in Europa: lo dimostra l’atteggiamento di Marine Le Pen, che un anno fa guardava dall’alto in basso il primo ministro italiano. “La Meloni non è mia sorella gemella”, aveva detto a Repubblica, chiarendo che si considerava più dura.Giorgia Meloni, però, da quando è salita al potere ha cercato di diventare un partner affidabile per i conservatori tradizionali.

Un paio di mesi fa, Politico, giornale e sito americano ma ora di proprieta di editori tedesci, l’aveva incoronata “influente leader europeo, Gran Sacerdotessa della destra”.

Ora un lungo articolo del New York Times intitolato “Un’impennata dell’estrema destra in Europa inciampa nelle sue stesse divisioni”, firmato da Emma Bubola, corrispondente da Londra,

Ora, scrive Bubola, la Le Pen si è offerta di formare un’alleanza al Parlamento europeo, anche se non è chiaro se la Meloni voglia permetterle di avvicinarsi, dato che il partito della Le Pen è ancora disprezzato da molti nel centro europeo.

Ursula von der Leyen ha segnalato che potrebbe cercare alleati nell’estrema destra per raccogliere abbastanza voti per essere approvata per un altro mandato. dal Parlamento. Ma una mossa del genere rischierebbe di alienare le forze di centrosinistra da cui anche lei dipende e per le quali qualsiasi partito di estrema destra, compreso quello della Meloni, è troppo estremo.

La Meloni, aggiunge Emma Bubola, si colloca sul lato accettabile della estrema destra. Ciò potrebbe lasciare la Meloni in una posizione critica dopo le elezioni, costringendola a una scelta su dove posizionarsi.

La Le Pen spera che un’alleanza con la Meloni permetta all’estrema destra di diventare la seconda forza più grande nel Parlamento europeo, e la Meloni ha anche detto di voler mandare la sinistra all’opposizione.

Ma gli esperti dicono che la collaborazione con la Le Pen potrebbe ostacolare gli sforzi del leader italiano di ampliare la sua influenza a Bruxelles e di fungere da partner per i conservatori tradizionali.

Sebbene abbia radici politiche in un partito neofascista e stia combattendo guerre culturali in patria, la Meloni è emersa come un operatore pragmatico sulla scena internazionale, fermamente allineata con la leadership europea su questioni chiave come il sostegno all’Ucraina nella sua guerra contro la Russia.

Le Pen si trova in una posizione più difficile. Mentre la Meloni guida una delle nazioni fondatrici del blocco, la Le Pen rimane emarginata in Francia, dove i suoi oppositori temono ancora che lei e il suo partito minaccino i valori della Repubblica.

Forse ancora più importante, la Le Pen, insieme ad alcuni dei suoi altri alleati dell’estrema destra, sono stati molto più ambigui della Meloni su questioni come il sostegno all’Ucraina.

La Meloni ha sostenuto la legislazione per distribuire i migranti dai paesi di confine in cui arrivano (come Italia e Grecia) ad altre nazioni dell’Unione Europea. I leader nazionalisti nei paesi più lontani dalla costa, come Orban in Ungheria, erano meno entusiasti dell’idea.

Tali divisioni non sono così nuove. Per quanto i partiti di estrema destra abbiano finanziato, applaudito, abbracciato, imitato a vicenda e sognato di creare una grande coalizione di partiti nazionalisti, si sono anche scontrati e rimproverati a vicenda.

Nel 2014, il Partito per l’Indipendenza del Regno Unito di Nigel Farage, che ha contribuito a guidare la Gran Bretagna verso la Brexit, ha rifiutato un accordo con il partito della Le Pen, citando “pregiudizio e antisemitismo”. Prima di offrire un’alleanza, la Le Pen ha accusato la Meloni di complottare per aiutare la von der Leyen a “contribuire ad aggravare le politiche che fanno soffrire i popoli europei”.

Tuttavia, per ora, la Meloni non ha escluso alcuna possibilità.

Alla domanda se collaborerebbe con partiti di estrema destra, ha detto che non rilascerà “certificazioni di presentabilità” a nessun partito. “Me li hanno regalati per tutta la vita”.