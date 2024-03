AI, intelligenza artificiale al servizio della salute. Un farmaco sperimentale progettato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per curare una malattia polmonare aggressiva e spesso fatale è entrato nella fase 2 degli studi clinici in Cina e negli Stati Uniti: una prima mondiale per un farmaco generato dall’intelligenza artificiale, secondo la scoperta del farmaco AI azienda Insilico Medicine.

L’azienda ha affermato che la sua metodologia basata sull’intelligenza artificiale ha reso la scoperta di farmaci più rapida ed efficiente ed è la prova del “potenziale promettente delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa per trasformare il settore”.

Insilico è un’azienda biotecnologica globale con uffici e ricercatori a Hong Kong e nella Cina continentale, in Europa, Medio Oriente e Nord America.

Il fondatore e amministratore delegato dell’azienda, Alex Zhavoronkov, ha dichiarato a Holly Chick del South China Morning Post che, sebbene l’intelligenza artificiale generativa sia diventata ampiamente conosciuta solo negli ultimi anni, è da un decennio che se ne studia le applicazioni per la ricerca biomedica.

“L’integrazione tra intelligenza artificiale, robotica e ricerca sull’invecchiamento ci consentirà di trovare cure complete per malattie molto complicate come l’Alzheimer, il Parkinson e molte altre”, ha affermato Zhavoronkov, aggiungendo che l’intelligenza artificiale ha il potenziale per fornire agli esseri umani strumenti per evitare completamente queste malattie .

“L’intelligenza artificiale può comprendere miliardi di persone semplicemente comprendendo l’invecchiamento. Si potrà quindi iniziare a comprendere la biologia di base delle malattie e non solo rallentarle”, ha affermato Zhavoronkov.

La fibrosi polmonare idiopatica provoca cicatrici croniche del tessuto polmonare che rendono difficile la respirazione. La malattia colpisce 5 milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto di età superiore ai 60 anni, e ha un alto tasso di mortalità. Il tasso di sopravvivenza mediano dei pazienti non trattati è di due o tre anni.

Non esiste una causa nota della malattia e non è disponibile alcuna cura, ma alcuni trattamenti possono aiutare ad alleviare i sintomi e rallentarne la progressione. Molti pazienti che ricevono steroidi soffrono di un progressivo declino della funzionalità polmonare e soccombono per insufficienza respiratoria.

Nel nuovo studio, gli scienziati hanno utilizzato l’intelligenza artificiale generativa per trovare un bersaglio antifibrotico e il suo inibitore, abbreviando significativamente la tradizionale sequenza temporale di sviluppo dei farmaci che spesso può durare più di un decennio.

“Questo lavoro è stato completato in circa 18 mesi dalla scoperta del target alla nomina del candidato preclinico e mostra le capacità della nostra pipeline generativa di scoperta di farmaci basata sull’intelligenza artificiale”, ha affermato il team in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Biotechnology.

I ricercatori hanno prima addestrato un motore di identificazione del bersaglio nella piattaforma AI di Insilico utilizzando dati e pubblicazioni sulla fibrosi. La condizione provoca un ispessimento o una cicatrizzazione dei tessuti che possono ridurre l’elasticità degli organi. La fibrosi è strettamente correlata al processo di invecchiamento, che genera un’infiammazione cronica che porta alla fibrosi.

Con l’aiuto di un approccio predittivo basato sull’intelligenza artificiale, una proteina abbreviata come TNIK è emersa come il principale bersaglio antifibrotico. Il team ha quindi utilizzato un motore chimico generativo per generare circa 80 candidati di piccole molecole per trovare l’inibitore ottimale, noto come INS018_055.

“[L’inibitore] mostra proprietà simili a farmaci desiderabili e attività antifibrotica in diversi organi… attraverso la somministrazione orale, per inalazione o topica”, hanno scritto gli scienziati.

Lo studio “fornisce la prova che le piattaforme di intelligenza artificiale generativa offrono soluzioni efficienti in termini di tempo per generare farmaci target-specifici con potente attività antifibrotica”, hanno affermato.

“Crediamo che questo studio sottolinei la forza degli approcci alla scoperta di farmaci basati sull’intelligenza artificiale, che probabilmente rivoluzioneranno la scoperta di farmaci”.

La società ha affermato che gli studi clinici simultanei di fase 2a di INS018_055 che si svolgono in Cina e negli Stati Uniti con 60 pazienti ciascuno ne valuteranno la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica (come il corpo interagisce con una sostanza nel tempo), nonché la sua efficacia preliminare sulla funzione polmonare. nei pazienti con IPF.

Alla domanda sull’importanza dell’intelligenza artificiale nella ricerca sulla scoperta di farmaci, il chatbot AI di Insilico, basato su ChatGPT, ha dichiarato: “Semplificando le fasi iniziali della scoperta di farmaci, l’intelligenza artificiale ci consente di raggiungere la fase di sperimentazione clinica più rapidamente, concentrando le risorse e gli sforzi in queste fasi critiche dello sviluppo.

“Mentre l’intelligenza artificiale ha il potenziale per accelerare le attività di scoperta di farmaci in fase iniziale, come l’identificazione del target e l’ottimizzazione dei lead, non riduce sostanzialmente la durata delle sperimentazioni cliniche. Le fasi della sperimentazione clinica richiedono ancora molto tempo per l’approvazione etica e normativa, il reclutamento dei pazienti, la durata del trattamento e l’analisi dei dati”.