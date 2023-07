Oms: aspartame delle bevande zuccherate è cancerogeno. Ma niente ritiri, bevete con moderazione

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Oms, ha dichiarato di aver classificato l’aspartame, un dolcificante artificiale comunemente usato nelle bevande analcoliche, come “possibilmente cancerogeno per l’uomo”, lasciando però invariato il livello di assunzione giornaliera accettabile.

“Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i prodotti, né stiamo consigliando ai consumatori di smettere del tutto di consumarli”, ha spiegato Francesco Branca, direttore della nutrizione e della sicurezza alimentare dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Ma le domande restano: quindi è cancerogeno? Allora perché non viene ritirato? Perché servirebbe una quantità molto alta, dice l’Oms, per essere rischioso. I consumatori normali, spiegano gli esperti, non devono preoccuparsi.

Aspartame cancerogeno, cosa dice l’Oms

L’aspartame è stato inserito nel Gruppo 2B, sulla base di test che riguardavano specificamente il carcinoma epatocellulare, un tipo di cancro al fegato. Altri test sono stati effettuati su animali da laboratorio.

La categoria Gruppo 2B contiene anche l’estratto di aloe vera e l’acido caffeico presenti nel tè e nel caffè, ha affermato Paul Pharoah, professore di epidemiologia del cancro presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles.

“Il pubblico in generale non dovrebbe essere preoccupato per il rischio di cancro associato a una sostanza chimica classificata come gruppo 2B”, ha affermato.

Mary Schubauer-Berigan della Iarc ha affermato che le prove riferite al carcinoma epatocellulare provengono da tre studi, condotti negli Stati Uniti e in 10 Paesi europei. “Questi sono gli unici studi epidemiologici che hanno esaminato il cancro al fegato”, ha detto ai giornalisti. Branca ha aggiunto: “Abbiamo, in un certo senso, lanciato un segnale, indicando che dobbiamo chiarire molto meglio la situazione”, ma non è nemmeno “qualcosa che possiamo liquidare”.

Un secondo gruppo, il Jecfa, il comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari formato dall’Oms e da un’altra agenzia delle Nazioni Unite, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, si è riunito a Ginevra dal 27 giugno al 6 luglio per valutare la rischi associati all’aspartame e ha concluso che non vi sia alcun motivo per modificare la dose giornaliera accettabile stabilita nel 1981, da zero a 40 milligrammi di aspartame per chilogrammo di peso corporeo.

Con una lattina di bibita analcolica senza zucchero contenente tipicamente 200 o 300 mg di dolcificante aspartame, un adulto del peso di 70 kg dovrebbe quindi consumare più di 9-14 lattine al giorno per superare il limite, supponendo che non venga assunto ulteriore aspartame da altre fonti . “Il problema è per i grandi consumatori”, ha detto Branca. “Chi beve una bibita ogni tanto non dovrebbe preoccuparsi”, ha concluso.