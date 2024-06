La colina, un nutriente essenziale, potrebbe essere una grande alleata per la salute del nostro cuore. Recenti ricerche indicano che la colina, contenuta in alimenti come cavoli e cavoletti di Bruxelles, può ridurre il rischio di malattia cardiaca aterosclerotica.

Colina, un nutriente essenziale

La colina è una vitamina idrosolubile spesso raggruppata con le vitamine del gruppo B. È essenziale per numerosi processi fisiologici, inclusa la sintesi dei fosfolipidi, componenti chiave delle membrane cellulari, e la produzione di acetilcolina, un neurotrasmettitore coinvolto nella memoria e nel controllo muscolare. La colina è anche cruciale per la metilazione, un processo biochimico fondamentale per la regolazione dell’espressione genica.

Lo studio

Uno studio recente pubblicato su BMC Public Health ha esaminato il legame tra l’assunzione di colina e la malattia cardiovascolare aterosclerotica negli adulti statunitensi. Questo studio ha utilizzato dati raccolti attraverso il National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) tra il 2011 e il 2018, coinvolgendo 5.525 adulti americani di età pari o superiore a 20 anni.

I ricercatori hanno utilizzato due sondaggi dietetici di 24 ore per calcolare l’assunzione media di colina dei partecipanti. L’assunzione di colina è stata poi divisa in quattro quartili, posizionando ciascun partecipante in uno dei quattro gruppi in base al suo apporto. Utilizzando un software statistico, il team ha analizzato il modo in cui l’assunzione di colina era correlata alla malattia cardiovascolare aterosclerotica, tenendo conto di fattori demografici e di stile di vita.

I risultati

I risultati dello studio hanno mostrato che un’assunzione moderata di colina era associata a un minor rischio di malattia cardiovascolare aterosclerotica. In particolare, un’assunzione di colina di circa 244 milligrammi al giorno per le donne e 367 milligrammi al giorno per gli uomini sembrava offrire benefici per la salute del cuore. Queste quantità sono inferiori alle assunzioni adeguate raccomandate dal National Institutes of Health, che sono di 425 milligrammi per le donne e 550 milligrammi al giorno per gli uomini.

Lo studio ha anche esaminato il legame tra l’assunzione di colina e la sindrome metabolica, una condizione che aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. Tuttavia, non è stata riscontrata alcuna associazione significativa tra l’assunzione di colina e la sindrome metabolica. Questa scoperta contrasta con ricerche precedenti che suggerivano che un maggiore apporto di colina fosse associato a livelli più bassi di alcuni componenti della sindrome metabolica.

Limitazioni

Come molti studi osservazionali, questo studio ha alcune limitazioni. La natura osservativa dello studio, la dipendenza da questionari dietetici e la mancanza di dati sul plasma TMAO (trimetilammina N-ossido) possono limitare l’accuratezza dei risultati. Inoltre, l’analisi ha rivelato che l’effetto protettivo della colina sulla malattia cardiovascolare aterosclerotica perdeva significato statistico dopo aver aggiustato l’apporto calorico totale dei partecipanti.

Dove trovarla

La colina si trova in molti alimenti di origine sia animale che vegetale. Alcune delle fonti più ricche includono: