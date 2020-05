Fase 2 coronavirus, come viaggiare in auto: mascherina e finestrini aperti, dopo lavarsi le mani (Foto Ansa)

ROMA – Lavarsi sempre le mani dopo aver guidato. Se si viaggia insieme ad altri, indossare mascherine e, possibilmente, tenere aperto il finestrino.

Sono questi alcuni dei consigli pratici dell’Istituto superiore di sanità (Iss), sintetizzati in un poster e rivolti a chi si troverà a usare la propria auto o vetture in car-sharing, a seguito della riapertura delle attività produttive prevista nella fase 2.

L’utilizzo delle mascherine ricordano gli esperti, “non è necessario se si viaggia da soli”, ma lo diventa se si è insieme a persone che non convivono nella stessa abitazione.

In questo caso, all’interno dell’auto, bisogna viaggiare mantenendo la distanza di sicurezza, (il passeggero deve sedersi sul sedile posteriore) e, “se possibile, tenendo aperto il finestrino”.

Alcuni consigli riguardano la sanificazione dell’auto: ad esempio, pulire le superfici interne dell’auto con un panno in microfibra e preparati a base di alcol, controllare i filtri dell’aria condizionata.

Se si fa ricorso al car-sharing, infine, si possono usare i guanti, avendo cura di “sfilarli al rovescio e smaltirli correttamente nella raccolta indifferenziata”, e di non abbandonarli in giro.

Fase 2: si può andare in macchina o in moto con un’altra persona?

Alessandra Ziniti di Repubblica fa un po’ di ordine e scrive:

“In macchina – si legge su Repubblica – è obbligatorio mantenere la distanza di un metro, quindi si può andare con un’altra persona seduta sul sedile posteriore. A meno che non sia una persona convivente. In questo caso non è necessario mantenere le distanze e, ma solo in questo caso, è consentito andare in due in moto”.

È possibile accompagnare al lavoro in auto un familiare?

“No. Per ora ogni spostamento deve essere giustificato da una necessità e questo non rientra tra quelle previste anche se fatto per muoversi in sicurezza”.

Quindi, ripetiamo, in macchina, si può andare con un’altra persona.

L’altra persona però, deve restare seduta sul sedile posteriore.

A meno che… a meno che questa persona non sia una persona convivente.

In questo caso non è necessario mantenere le distanze.

Sempre in questo caso, nel caso quindi che si viaggi con una persona convivente, allora si può anche andare in due in moto.

In caso contrario in moto si viaggia da soli.

Questo, al momento, è quello che sappiamo sui viaggi in macchina e moto. (Fonte: La Repubblica).