Autunno e trasformazione personale: il Centro di Nutrizione Olistica di San Severino Marche offre un percorso per tutti

Autunno e trasformazione personale: il Centro di Nutrizione Olistica di San Severino Marche offre un percorso aperto a tutti

Nelle Marche, Il Centro di Nutrizione Olistica di San Severino, il 15 ottobre ha organizzato un incontro aperto a tutti e un percorso di crescita in armonia con la natura.

Per accompagnarci in tutto questo il Centro di Nutrizione Olistica di San Severino Marche (MC) dedicherà una giornata a diverse attività che si possono tradurre in straordinarie opportunità per la crescita personale.

La giornata, organizzata per domenica 15 ottobre, si trascorrerà dalle 10 alle 18 nella frazione Cesello di Ugliano (MC).

Cosa si farà durante la giornata

In un ambiente sicuro e accogliente, i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare diverse attività insieme ad operatrici altamente qualificate che saranno a loro disposizione.

Sarà possibile esplorare vari percorsi di consapevolezza: costellazioni familiari, pratiche di guarigione spirituale, passeggiate nel bosco, massaggi olistici, fino a lezioni di cucina vegetariana tenute proprio dalla dottoressa Rosella Sbarbati e seminari di conoscenza dei tarocchi.

Si potranno sperimentare pratiche già conosciute o scoprirne di nuove. Tra le attività previste anche una visita della campagna circostante per migliorare il benessere mentale e fisico, ridurre lo stress e favorire la tranquillità e una visita alla Chiesa di Santa Maria di Cesello costruita agli inizi del XV secolo e singolare dal punto di vista architettonico per il largo spiovente del tetto che protegge un affresco del Seicento. All’interno tutte le pareti sono rivestite da affreschi votivi di Bernardino di Mariotto, del primo quarto del XVI secolo.

“Questa iniziativa” spiega la dottoressa Rosella Sbarbati che è tornata a vivere nelle Marche dopo una lunga carriera che l’ha portata prima a Pisa e poi per nove anni in Olanda “si ispira alle parole del monaco buddista Thich Nhat Hanh, secondo cui per generare una trasformazione e una guarigione non occorrono cinque o dieci anni, possono bastare poche ore.

“Le esperienze offerte” -aggiunge Sbarbati- “sono state attentamente selezionate per consentire ai partecipanti di esplorare il tema della trasformazione in maniera pratica, profonda e suggestiva, scegliendo ciò che è più adatto alle proprie esigenze”.

Dove si svolgerà l’evento

Appuntamento, dunque, al Centro di Nutrizione Olistica, in via Santa Maria del Cesello n 44 a Ugliano di San Severino Marche (MC).

Informazioni

info@nutridieta.it – Tel 334 1290293 (usare la chiamata whatsapp) oppure Tel. 0733 63 02 20