Un ceppo di influenza va segnato fra le vittime del covid: si chiama (o si chiamava) Yamagata. I virus di Yamagata erano in declino prima della pandemia e tutte le precauzioni che hanno aiutato le persone a evitare il Covid-19 – tra cui mascherine, permanenza a casa e migliore ventilazione – sembrano averli annientati. Non sono stati rilevati nei test da marzo 2020.

Così scrive Brenda Goodman della CNN, il suo articolo potrebbe portare la firma di Michael Crichton, tanto è intrigante e ricco di dettagli. Per 10 anni, ricostruisce, gli mericani hanno avuto accesso ai vaccini antinfluenzali che proteggono contro quattro ceppi del virus: due ceppi A e due ceppi B. A partire da questo autunno, tuttavia, tutti i vaccini antinfluenzali distribuiti negli Stati Uniti conterranno solo tre ceppi, e il cambiamento è avvenuto in parte a causa del Covid-19.

“Un gruppo di esperti che consigliano la Food and Drug Administration statunitense sui vaccini ha votato all’unanimità per raccomandare vaccini antinfluenzali a tre ceppi che escluderanno qualsiasi virus dei ceppi di influenza B che fanno parte del ramo dell’albero genealogico dell’influenza chiamato Yamagata.

“I virus di Yamagata erano in declino prima della pandemia e tutte le precauzioni che hanno aiutato le persone a evitare il Covid-19 sembrano averli annientati. Un ceppo Yamagata veniva solitamente incluso nella ricetta del vaccino antinfluenzale di ogni anno, quindi quest’anno i progettisti del vaccino si sono trovati di fronte a un dilemma: eliminare il ceppo dalla formula o tenerlo dentro, dal momento che i virus B sono noti per essere cauti?”.

Negli anni ’90, quando Yamagata era nel suo periodo di massimo splendore, un altro ramo del virus influenzale del ceppo B chiamato Victoria è stato osservato solo sporadicamente nei test, ma ha avuto una rinascita negli anni 2000. E se Yamagata tornasse dopo una lunga assenza? Non è né facile né rapido cambiare il modo in cui vengono prodotti i vaccini antinfluenzali e tali cambiamenti richiedono una revisione e un’approvazione normativa.

“Ne parliamo da quattro anni”, ha affermato il Dott. Paul Offit, direttore del Vaccine Education Center presso l’ospedale pediatrico di Filadelfia e membro del comitato consultivo per i vaccini e i prodotti biologici della FDA, o VRBPAC. Il cambiamento sta avvenendo più velocemente del previsto, ha affermato il dottor Arnold Monto, un altro membro del VRBPAC. Ha osservato che in ottobre, quando il comitato ha votato per la prima volta per raccomandare la rimozione di Yamagata dai vaccini antinfluenzali, è stato detto loro che potrebbe essere impossibile escluderlo la prossima stagione a causa della burocrazia normativa.

In effetti, ha osservato Weir, gli Stati Uniti sono stati in grado di muoversi più velocemente di altri paesi perché tutti i produttori di vaccini avevano già l’approvazione per i vaccini antinfluenzali trivalenti qui. In altre parti del mondo ci vuole più tempo per effettuare il passaggio.