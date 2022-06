Coca Cola light: cosa succede al nostro corpo 10, 20, 40 e 60 minuti dopo che l’abbiamo bevuta

La Diet Coke o Coca Cola light è una bevanda senza calorie, dunque teoricamente non fa ingrassare, ma cosa accade al corpo nel giro di un’ora dopo averla gustata?

Secondo quanto riportato dal SUN, questo il parere degli esperti, d’accordo o meno sull’assunzione delle bevande gassate ipocaloriche.

Coca Cola light: cosa accade dieci minuti dopo averla bevuta

The Renegade Pharmacist afferma che dopo soli dieci minuti dall’assunzione di una bevanda ipocalorica, le papille gustative vengono “ingannate” ed è intaccato lo smalto dei denti.

I dolcificanti artificiali presenti nella bevanda. come ad esempio l’aspartame, ingannano il corpo facendogli pensare che abbia appena assunto zucchero e debba elaborarlo.

Un esperto ha smentito queste affermazioni e ha spiegato che il presupposto che le bevande dietetiche siano malsane è “nato dalla capacità innata dell’industria nutrizionale di ignorare la scienza e diffondere un caos pseudoscientifico”.

Graeme Tomlinson, noto anche come Fitness Chef, ha dichiarato: “Le bevande a zero calorie non fanno né male né bene”.

Coca Cola light: cosa succede venti minuti dopo

The Renegade Pharmacist sostiene che entro 20 minuti dal consumo di Diet Coke o Coca Cola light il corpo attiva la “modalità accumulo di grasso”.

Evidenzia le ricerche di The Nurses’ Health Study, da cui emerge che assumere bevande dietetiche mette a più alto rischio di ipertensione e diabete di tipo due.

Ma Tomlinson ha affermato: “Diet Coke non contiene zucchero, dunque non c’è reazione insulinica“.

Ha inoltre spiegato che queste bevande contengono un numero di calorie significativamente inferiore rispetto ad alcuni frullati.

Coca Cola light: cosa succede al nostro corpo 40 minuti dopo

Molte persone hanno riferito di essere diventate dipendenti dalla Coca Cola light.

The Renegade Pharmacist avverte che gli ingredienti della bevanda funzionano allo stesso modo della cocaina.

Afferma che le eccitotossine rilasciate quando la bevanda viene assunta regolarmente, potrebbero sovrastimolare e danneggiare il cervello.

Tomlinson ha tuttavia affermato che la bevanda potrebbe essere un “utile aiuto per la perdita di grasso”.

Coca Cola light: cosa succede al nostro corpo un’ora dopo averla bevuta

Dopo un’ora, gli esperti sostengono che bevande come la Diet Coke possono far sentire più affamati e assetati di prima.

Affermano che queste bevande in realtà disidratano e possono scatenare irritabilità.

Secondo gli esperti la piccola quantità di soddisfazione iniziale può portare a desiderare ulteriormente prelibatezze dolci e zuccherate.

Tomlinson ha aggiunto: “Uno studio precedente condotto sui ratti ha ipotizzato un possibile collegamento con i tumori del sangue, ma il collegamento non è la causa e i ratti non sono esseri umani.

“Tuttavia, nel 2013 una meta analisi ha eliminato qualsiasi dubbio su effetti cancerogeni nei roditori. Nel 2015 una revisione non ha trovato alcun collegamento tra 599.741 esseri umani”.

Ha inoltre affermato che sostenere che “le bevande dietetiche distruggano la salute dell’intestino e causino malattie” può essere contrastata.

Ha affermato che nel tempo solo il consumo di circa 20 lattine al giorno avrebbe un impatto sulla salute dell’intestino.