L’esercizio fisico è un pilastro fondamentale per la salute generale, ma cosa succederebbe se ti dicessimo che l’ora in cui ti alleni potrebbe fare la differenza? Una nuova ricerca condotta dall’Università di Sydney e pubblicata sulla rivista Diabetes Care suggerisce che allenarsi dopo le 18 potrebbe offrire maggiori vantaggi per la salute, soprattutto per le persone obese.

Il problema dell’obesità

L’obesità non solo influisce sulla nostra immagine corporea, ma aumenta anche il rischio di sviluppare una serie di gravi problemi di salute, tra cui il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. Con più di un miliardo di persone nel mondo considerate obese e previsioni che suggeriscono un aumento significativo entro il 2050, è chiaro che affrontare questa epidemia è una priorità globale.

La ricerca

Gli scienziati dell’Università di Sydney hanno analizzato i dati di quasi 30.000 persone obese, concentrandosi sulle abitudini di attività fisica durante diverse parti della giornata. Ciò che hanno scoperto potrebbe cambiare il modo in cui concepiamo il tempo dedicato all’esercizio.

Secondo lo studio, le persone che svolgevano la maggior parte della loro attività fisica tra le 18:00 e la mezzanotte avevano il minor rischio di morte prematura e di morte per malattie cardiovascolari. Questo suggerisce che fare esercizio in queste ore può offrire vantaggi significativi per la salute.

Perché l’esercizio serale potrebbe essere più vantaggioso? Gli esperti ipotizzano che svolgere attività fisica in queste ore possa migliorare la regolazione cardiometabolica, aiutando a ridurre la resistenza all’insulina notturna. Poiché la resistenza all’insulina è un fattore chiave nelle complicanze legate all’obesità, questo è un aspetto cruciale.

Inoltre, i risultati dello studio suggeriscono che non è necessario impegnarsi in sessioni di allenamento lunghe e estenuanti. Anche brevi periodi di attività fisica aerobica da moderata a vigorosa possono avere un impatto significativo sulla salute. Spostare il nostro focus verso l’attività fisica serale può essere particolarmente vantaggioso per coloro che faticano a trovare il tempo durante il giorno per esercitarsi.

Se è vero che questi risultati sembrano essere promettenti, è importante trattarli con cautela. Gli esperti consigliano di continuare a impegnarsi in un’attività fisica regolare, indipendentemente dall’ora del giorno. Non c’è bisogno di cambiare radicalmente la tua routine di allenamento basandoti solo su questo studio.

Inoltre, ulteriori ricerche sono necessarie per confermare questi risultati e comprendere appieno i meccanismi sottostanti. Prima di apportare modifiche significative alla tua routine di esercizio, consulta sempre un professionista della salute.