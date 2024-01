Covid, il vaccino aggiornato ha una efficacia superiore al 70%

Il vaccino aggiornato contro il Covid, ora adattato alla variante XBB.1.5, offre una protezione superiore al 70% contro le varianti attualmente presenti, garantendo efficacia sia nel prevenire il ricovero che nelle cure in terapia intensiva. A suggerirlo è un recente studio olandese che sottolinea anche come i risultati del vaccino aggiornato siano significativamente migliorati rispetto all’anno precedente.

La campagna di vaccinazione stagionale contro il Covid-19 nei Paesi Bassi ha preso il via il 2 ottobre, mirando a persone di età pari o superiore a 60 anni, operatori sanitari, donne in gravidanza e gruppi a rischio. Il vaccino monovalente XBB.1.5 è stato impiegato per affrontare le varianti attualmente in circolazione. Secondo quanto si legge, lo studio ha analizzato i dati di poco più di duemila ricoveri avvenuti tra i primi di ottobre e i primi di dicembre.

Dati e risultati dello studio

La ricerca, coordinata dal National Institute for Public Health and Environment olandese e pubblicata su Eurosurveillance, ha analizzato oltre duemila ricoveri avvenuti tra ottobre e dicembre. I risultati sono promettenti: l’efficacia del vaccino contro il ricovero è stata del 70,7%, mentre la protezione dalle cure in terapia intensiva ha raggiunto il 73,3%. Questi numeri indicano un notevole incremento rispetto all’anno precedente, con livelli superiori di quasi 10 punti percentuali.

I ricercatori avvertono che, come nelle precedenti campagne di vaccinazione, l’efficacia del vaccino potrebbe diminuire nel tempo. Tuttavia, i dati confermano che la vaccinazione stagionale contro il Covid-19 rimane un intervento efficace per mitigare le forme gravi della malattia durante i mesi invernali.

