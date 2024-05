Una nuova variante di Covid, soprannominata FLiRT, ha provocato allarme sia in Gran Bretagna sia negli Stati Uniti. La nuova variante FLiRT, è attualmente responsabile per circa il 30% dei nuovi casi. Nessuno sa se il ceppo mutato sia più contagioso o più mortale. FLiRT rappresenta anche circa un quarto dei nuovi casi negli Stati Uniti, suggeriscono i dati di sorveglianza.

I virologi, spiega Emily Stearn sul Daily Mail, usano il termine FLiRT per descrivere una famiglia di diverse varianti: KP.2, KP.3, JN.1.7, JN.1.1 e KP.1.1. Sono tutti discendenti della variante JN.1 che è stata dominante nel Regno Unito negli ultimi mesi. Quella stessa, spiega ancora, fu soprannominata Giunone.

Alcune mutazioni rendono più facile per il virus infettare il naso e la gola rispetto ad altre varianti circolanti.

Perché è preoccupante?

Gli ultimi dati mostrano che nella settimana terminata il 7 maggio sono stati registrati in Gran Bretagna 1.985 casi Covid, in aumento del 25% rispetto ai sette giorni precedenti.

In Italia i nuovi casi sono stati 627 ma ci sono in circolazione ancora 155 mila positivi.

FLiRT attualmente costituisce circa il 40% dei nuovi casi in Gran Bretagna e rappresenta anche circa un quarto dei nuovi casi negli Stati Uniti.

Secondo l’università statunitense John Hopkins FLiRT non sembra presentare nuovi sintomi specifici.

Anche il periodo di contagiosità rimane lo stesso di JN.1 e delle precedenti varianti di Omicron, ha aggiunto l’istituzione.

Al momento non ci sono prove che FLiRT costituisca una minaccia maggiore delle dozzine di ceppi che lo hanno preceduto e non vi è motivo di credere che possa causare malattie più gravi rispetto ad altri ceppi.Un muro di immunità tra la popolazione – costruito da ripetute ondate di infezione e lancio di vaccini – ha dato la fiducia necessaria per consegnare alla storia le misure dell’era pandemica.

Anche i “tassi di positività”, considerati uno dei modi migliori per monitorare le dimensioni di un’epidemia, sono saliti all’8,6% nella settimana terminata il 5 maggio, in aumento rispetto al 6,8% registrato nella settimana precedente.

La dottoressa Mary Ramsay, direttrice dei programmi di sanità pubblica dell’UKHSA, ha dichiarato: “Ancora una volta, i casi di Covid e i ricoveri sono aumentati questa settimana, quindi ora è il momento di fare il vaccino primaverile se sei idoneo e non l’hai già fatto.

“Se hai sintomi di Covid o influenza, cerca di restare a casa perché aiuta a proteggere gli altri, soprattutto quelli che sono più vulnerabili a questi virus.

“Se non puoi restare a casa quando non stai bene, indossa una maschera.”

Gli esperti sostengono da tempo che il Covid è “sulla strada” per diventare stagionale, fino a diventare solo un’altra causa del comune raffreddore.