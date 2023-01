Covid, 11,9 milioni di italiani senza quarta dose

Scendono le somministrazioni giornaliere delle quarte dosi di vaccino anti-Covid (-30,6%) e sono attualmente scoperte 11,9 milioni di persone. Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 20-26 gennaio. La copertura per la quinta dose è invece pari al 13,5%. Al 27 gennaio, sono 6,78 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Sono invece 7,25 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la dose booster (terza dose).

Il rapporto Gimbe

Al 27 gennaio, rileva la Fondazione Gimbe, sono state somministrate 5.870.708 quarte dosi, con una media mobile di 7.201 somministrazioni al giorno, in calo rispetto alle 10.372 della scorsa settimana (-30,6%) . Il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 30,7% con nette differenze regionali: dal 13,8% della Calabria al 44% del Piemonte. Sempre al Al 27 gennaio, sono state somministrate 426.293 quinte dosi, con una media mobile di 2.745 somministrazioni al giorno, in calo rispetto alle 3.277 della scorsa settimana (-16,2%). Il tasso di copertura nazionale per le quinte dosi è del 13,5% con nette differenze regionali: dal 4,5% della Campania al 25,8% del Piemonte. Nella settimana 20-26 gennaio calano inoltre i nuovi vaccinati: 679 rispetto ai 776 della settimana precedente (-12,5%). In particolare, cala tra gli over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 196 (-33,8% rispetto alla settimana precedente).