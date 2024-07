Con l’aumento dei tassi di obesità e uno stile di vita sempre più sedentario, la prevalenza del diabete di tipo 2 continua a crescere, richiedendo approcci sempre più innovativi ed efficaci per la gestione e il trattamento della malattia. Recenti studi suggeriscono che una combinazione di semaglutide, un farmaco popolare per la perdita di peso e il trattamento del diabete, con una dieta a bassissimo contenuto calorico, potrebbe essere una soluzione altamente efficace.

Diabete 2 e cellule beta

Il diabete di tipo 2 è strettamente legato all’obesità, con un rischio aumentato di sette volte per le persone in sovrappeso. Questo legame è dovuto in parte alla resistenza all’insulina e alla disfunzione delle cellule beta pancreatiche. La resistenza all’insulina significa che i tessuti del corpo non rispondono più adeguatamente all’insulina, mentre la disfunzione delle cellule beta implica una ridotta produzione di insulina. In sintesi, l’obesità riduce la disponibilità e l’efficacia dell’insulina, aggravando il controllo della glicemia.

Semaglutide, farmaco multiuso

Semaglutide, commercializzato con il nome di Ozempic, è stato originariamente sviluppato per trattare il diabete di tipo 2. Il suo meccanismo d’azione include l’aumento della produzione di insulina postprandiale e la soppressione del glucagone, un ormone che aumenta i livelli di zucchero nel sangue. Recentemente, semaglutide è diventato noto anche come potente farmaco per la perdita di peso, dimostrando di essere particolarmente efficace nel ridurre il grasso corporeo e migliorare la sensibilità all’insulina.

Dieta a bassissimo contenuto calorico

Le diete a bassissimo contenuto calorico (VLCD), che limitano l’assunzione giornaliera a circa 800 calorie, hanno dimostrato di essere estremamente efficaci nel produrre una significativa perdita di peso e migliorare il controllo della glicemia. Studi hanno evidenziato che le VLCD possono addirittura invertire il diabete di tipo 2, grazie al miglioramento della funzione delle cellule beta. Tuttavia, queste diete sono notoriamente difficili da seguire a lungo termine, con tassi di abbandono elevati a causa delle rigide restrizioni caloriche.

Lo studio

Un recente studio pubblicato su Clinical Nutrition ha esplorato l’efficacia della combinazione di semaglutide con una dieta a bassissimo contenuto calorico nel trattamento del diabete di tipo 2. Lo studio ha coinvolto 30 partecipanti, suddivisi in tre gruppi: uno trattato con semaglutide, uno con VLCD e uno con la combinazione dei due. I risultati, ottenuti dopo 12 settimane, hanno mostrato che la combinazione di semaglutide e VLCD ha portato a una maggiore perdita di peso e miglioramenti più significativi nella funzione delle cellule beta rispetto ai singoli approcci.

Al termine dello studio, sia la dieta a bassissimo contenuto calorico che la combinazione con semaglutide hanno prodotto riduzioni significative del peso corporeo e della massa grassa, superiori a quelle ottenute con il solo semaglutide. Inoltre, i livelli di emoglobina glicata (HbA1c) e la glicemia a digiuno sono migliorati in tutti e tre i gruppi, ma i miglioramenti più significativi sono stati osservati nel gruppo che ha seguito la dieta a bassissimo contenuto calorico o la combinazione dei due trattamenti. Importante notare che la funzione delle cellule beta, misurata attraverso la risposta della prima fase dell’insulina, è migliorata maggiormente nel gruppo combinato.

Questi risultati suggeriscono che la combinazione di semaglutide e una dieta a bassissimo contenuto calorico potrebbe rappresentare un approccio molto efficace per la gestione del diabete di tipo 2. La maggiore perdita di peso e il miglioramento della funzione delle cellule beta indicano un potenziale per un miglior controllo della glicemia e una possibile remissione della malattia. Tuttavia, è importante considerare che questo studio ha avuto una durata limitata e un numero relativamente piccolo di partecipanti. Sono necessarie ulteriori ricerche su larga scala per confermare questi risultati e valutare la sostenibilità a lungo termine di questo approccio.

Considerazioni degli esperti

Megan Warnke, una nutrizionista dietista registrata e specialista in cura ed educazione del diabete, ha sottolineato che, sebbene i risultati a breve termine siano promettenti, una dieta a bassissimo contenuto calorico non è sostenibile a lungo termine. La soppressione dell’appetito da parte di semaglutide può aiutare i pazienti a seguire una dieta ipocalorica, ma fattori come lo stress, il sonno e l’insicurezza alimentare influenzano il successo della dieta, aspetti che semaglutide non può risolvere.

Franklin Joseph, Chief Medical Officer presso la Weight Loss Clinic del Dr. Frank, ha aggiunto che l’uso di semaglutide per il controllo dell’appetito può aiutare le persone a seguire una VLCD, ma ha sollevato dubbi su possibili effetti di rimbalzo dell’appetito e sulla sostenibilità della perdita di peso e del controllo glicemico a lungo termine.