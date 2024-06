Diabete, bere da bottiglie di plastica può aumentare il rischio, dice uno studio

Un nuovo studio ha evidenziato una connessione diretta tra l’uso di bottiglie di plastica e un rischio aumentato di sviluppare il diabete di tipo 2. La ricerca, pubblicata sulla rivista Diabetes, ha scoperto che il bisfenolo A (BPA), una sostanza chimica ampiamente utilizzata nella produzione di contenitori di plastica, può ridurre la sensibilità all’insulina, l’ormone responsabile della regolazione del metabolismo dello zucchero nel corpo.

Il BPA è un componente chiave nella produzione di plastica e resine epossidiche, frequentemente utilizzato per confezionare cibi e bevande, comprese le comuni bottiglie d’acqua in plastica. Gli studi precedenti avevano già sollevato preoccupazioni riguardo al potenziale impatto del BPA sul sistema endocrino umano, ma questo nuovo studio rappresenta il primo a fornire prove dirette che la somministrazione di BPA può aumentare il rischio di diabete di tipo 2 negli adulti.

Diabete e bottiglie di plastica, lo studio

Condotto da ricercatori della California Polytechnic State University, lo studio ha coinvolto 40 adulti sani suddivisi casualmente in due gruppi: uno ha ricevuto un placebo, mentre l’altro è stato esposto a una dose giornaliera di circa 50 microgrammi di BPA per chilogrammo di peso corporeo. Questa dose corrisponde alla quantità attualmente considerata sicura dall’Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti.

Dopo soli quattro giorni, i partecipanti esposti al BPA hanno mostrato una ridotta risposta all’insulina rispetto al gruppo placebo, suggerendo che l’attuale limite di sicurezza del BPA potrebbe non essere adeguato.

Questi risultati, che saranno presentati alle sessioni scientifiche dell’American Diabetes Association del 2024, sollevano dubbi significativi sulla sicurezza del BPA nei materiali a contatto con alimenti e bevande. Gli scienziati coinvolti nello studio hanno invitato l’EPA a riconsiderare i limiti di sicurezza per l’esposizione al BPA, sottolineando la necessità di rivedere le attuali normative per proteggere meglio la salute pubblica.

Ridurre l’esposizione al BPA potrebbe essere cruciale per prevenire il diabete di tipo 2. Gli esperti suggeriscono di optare per bottiglie in acciaio inossidabile o vetro e di scegliere lattine prive di BPA. Questi piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possono contribuire significativamente a ridurre il rischio associato a questa sostanza chimica.

L’uso della plastica e i potenziali pericoli

Le bottiglie di plastica sono onnipresenti nella vita moderna grazie alla loro praticità e convenienza. Tuttavia, un numero crescente di studi sta mettendo in luce i potenziali pericoli per la salute legati ai componenti chimici di questi contenitori.

Un altro studio recente, pubblicato sulla rivista Eco-Environment & Health, ha evidenziato come le bottiglie d’acqua in plastica esposte alla luce solare possano rilasciare sostanze chimiche dannose. I ricercatori hanno analizzato i composti organici volatili (COV) rilasciati da sei tipi di bottiglie d’acqua in plastica esposte alla luce solare, scoprendo che alcuni tipi di bottiglie rilasciano composti organici altamente tossici, inclusi agenti cancerogeni come l’n-esadecano.

Robert Gabbay, direttore scientifico e medico dell’American Diabetes Association (ADA), ha commentato che questi studi sono solo l’inizio di un percorso verso raccomandazioni e politiche informate sulla salute pubblica. La scoperta delle implicazioni del BPA e di altre sostanze chimiche rilasciate dalle bottiglie di plastica evidenzia l’importanza di un controllo più rigoroso e di una maggiore consapevolezza tra i consumatori.

BPA e altre problematiche per la salute

La crescente preoccupazione per il BPA non si limita solo al rischio di diabete di tipo 2. Diversi studi hanno collegato questa sostanza chimica ad altre problematiche di salute, tra cui disturbi endocrini, problemi cardiovascolari e difficoltà riproduttive. La sua capacità di imitare gli estrogeni nel corpo può interferire con il normale funzionamento ormonale, contribuendo a una serie di condizioni croniche.

Un approccio proattivo per ridurre l’esposizione al BPA può includere una serie di misure pratiche. Ad esempio, evitare di riscaldare cibi o bevande in contenitori di plastica può ridurre significativamente il rischio di rilascio di BPA. Inoltre, scegliere prodotti etichettati come “BPA-free” e preferire materiali alternativi come vetro, acciaio inossidabile o ceramica può fare una grande differenza.