Dimenticate il long Covid, ora dovete preoccuparvi dell'”influenza lunga”! Gli scienziati scoprono che la malattia stagionale può causare anche effetti persistenti

Secondo uno studio, l’influenza può causare sintomi a lungo termine simili a quelli del Covid.

I pazienti ricoverati in ospedale con influenza stagionale o Covid avevano entrambi un rischio maggiore di morire nei 18 mesi successivi.

I problemi respiratori erano i più comuni e i pazienti avevano maggiori probabilità di essere nuovamente ricoverati in ospedale se avevano sofferto di una delle due patologie.

Gli esperti hanno affermato che il risultato dimostra l’importanza dei vaccini annuali, in particolare negli anziani e nei soggetti più vulnerabili.

Un’importante lezione appresa da Covid è che un’infezione che inizialmente si pensava potesse causare solo una breve malattia può anche portare a una malattia cronica.

Ciò ha spinto i ricercatori della Washington University School of Medicine a esaminare gli esiti a lungo termine del Covid insieme a quelli dell’influenza.

Hanno analizzato più di 90.000 cartelle cliniche di pazienti fino a 18 mesi dopo l’infezione causata da uno o dall’altro virus, confrontando i rischi di morte, di ricovero in ospedale e di 94 effetti negativi sulla salute che coinvolgono i principali sistemi di organi dell’organismo.

Secondo i risultati pubblicati su Lancet, il rischio più elevato era a 30 giorni dall’infezione iniziale per entrambe le condizioni.

Sebbene il Covid abbia mostrato un rischio maggiore di compromissione della salute rispetto all’influenza stagionale, l’infezione con entrambi i virus ha comportato un rischio significativo di disabilità e malattia.

I pazienti affetti da Covid hanno avuto un aumento del rischio del 68% delle condizioni di salute esaminate in tutti gli organi, rispetto al 6% dell’influenza, che si è manifestata soprattutto nell’apparato respiratorio.

Ziyad Al-Aly, epidemiologo clinico della Washington University, ha dichiarato: “Molte persone pensano di aver superato il Covid o l’influenza dopo essere state dimesse dall’ospedale.

Questo può essere vero per alcune persone. Ma la nostra ricerca dimostra che entrambi i virus possono causare malattie a lungo termine”.

E ha aggiunto: “Sia per il Covid che per l’influenza stagionale, la vaccinazione può aiutare a prevenire malattie gravi e a ridurre il rischio di ricoveri e di morte.

Ottimizzare la diffusione delle vaccinazioni deve rimanere una priorità per i governi e i sistemi sanitari di tutto il mondo. Ciò è particolarmente importante per le popolazioni vulnerabili come gli anziani e le persone immunocompromesse”.