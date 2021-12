La terza dose booster sarà estesa ai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15. E’ quanto prevede la circolare del ministero della Salute. Le dosi potranno essere somministrate a partire dal 27 dicembre. Aifa si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio.

Le tempistiche sono le stesse di quelle previste per gli over 18 ma varranno solo a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12-15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

Dose booster estesa ai giovani tra i 16-17 anni e ai fragili tra i 12-15 anni, la nota del ministero

Questa la circolare del ministero della Salute firmata dal direttore generale Prevenzione Gianni Rezza. “Visto il parere della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, si rappresenta che, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19 è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech”.

Il dosaggio della booster

Prosegue la nota spiegando che la dose verrà somministrata “al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12-15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età”.

“Si specifica – si legge ancora – che restano valide le priorità di accesso alla vaccinazione e le raccomandazioni relative ai soggetti a partire dai 18 anni di età“, trasmesse con le circolari precedenti.