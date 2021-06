Non solo coronavirus: arriva in Italia anche la cosiddetta ‘febbre del topo’ causata dall’hantavirus. Un uomo si è presentato al pronto soccorso di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, con una sintomatologia legata a questo virus dei ratti. Il paziente arriva dalla Slovenia, Paese in cui sono stati registrati oltre duecento casi di hantavirus.

L’uomo, cittadino sloveno, vive e lavora in Italia, a Monfalcone. Come racconta il quotidiano il Piccolo, alcuni giorni fa si è presentato al pronto soccorso di Gorizia con sintomi legati all’hantavirus o febbre del topo, anche se non sarebbe in gravi condizioni. A preoccupare, però, è la possibile presenza di topi infetti anche sul versante italiano del confine friulano.

Hantavirus o febbre del topo: come si trasmette

L’hantavirus non si trasmette da uomo a uomo ma si può contrarre attraverso il contatto con feci, saliva e urine di roditori infetti oltre che, più semplicemente, per inalazione del virus attraverso gli esrementi dei topi.

La malattia causata dall’hantavirus, detta anche febbre del topo, può coinvolgere i reni, causando una nefrite, e provocare emorragie, ma può anche colpire i polmoni, similmente al Covid causato dal coronavirus Sars-CoV-2. Secondo quanto rende noto il ministero della Salute, “si tratta di malattie acute in cui l’endotelio vascolare viene danneggiato con conseguente aumento della permeabilità vascolare, ipotensione, manifestazioni emorragiche e shock”.

Le raccomandazioni per evitare il contagio da hantavirus

Ecco alcune raccomandazioni del ministero della Salute: