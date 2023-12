Feste e interazioni tra farmaci, alcol e cibo: la guida degli esperti

Natale e Capodanno sono periodi di festa, ma tra il cenone e le varie celebrazioni, è cruciale prestare attenzione alla nostra sicurezza, specialmente quando si tratta di possibili interazioni tra farmaci, cibo e alcol. In collaborazione con l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari del Regno Unito (Mhra), l’Ansa ha esploeato le interazioni da evitare e i consigli utili, dai cavoletti di Bruxelles ai mirtilli.

Attenzione alle interazioni tra farmaci e cibo

L’utilizzo di farmaci durante le festività richiede una consapevolezza extra, poiché alcuni medicinali possono interagire con il cibo. Ad esempio, l’assunzione di anticoagulanti come la warfarina richiede attenzione ai mirtilli. Se stai seguendo questa terapia, è meglio evitare prodotti a base di mirtillo rosso e il succo di mirtillo rosso, in quanto potrebbero aumentare il rischio di lividi e sanguinamento.

Un altro aspetto da considerare è la vitamina K presente in cavoletti di Bruxelles, broccoli e verdure a foglia verde. Sebbene la vitamina K sia essenziale per la coagulazione del sangue, può contrastare gli effetti della warfarina, rendendola meno efficace. La soluzione non è eliminarli dalla dieta, bensì assicurarsi di consumarli regolarmente in quantità moderate per mantenere stabili i livelli di vitamina K nel sangue.

L’Alcol e i farmaci

Le feste spesso vedono un brindisi con alcol, ma è importante considerare come l’alcol possa influenzare i medicinali. Alcuni antibiotici, per esempio, possono causare nausea o vertigini, e l’alcol potrebbe intensificarne gli effetti collaterali. Perfino bevande analcoliche come il succo di pompelmo possono presentare criticità se si sta assumendo simvastatina per abbassare il colesterolo. Il succo di pompelmo può aumentare i livelli del farmaco nel sangue, aumentando il rischio di effetti collaterali.

Un piano di sicurezza: consigli utili per tutti

Conoscere i tuoi farmaci: Prima di alzare il bicchiere, familiarizza con gli effetti collaterali dei tuoi farmaci. Alcuni medicinali possono rendere più sensibili agli effetti dell’alcol o interagire con specifici cibi. Diario personale dei farmaci: Mantieni un diario personale dei farmaci, annotando dosi e orari. Questo può aiutarti a monitorare eventuali cambiamenti nei sintomi e a discuterne con il tuo medico. Consulenza medica: Se hai dubbi sull’interazione tra farmaci e cibo/alcol, consulta il tuo medico o un professionista della salute. Fornisci loro una lista completa di farmaci che stai assumendo. Guida sicura: Alcuni farmaci possono compromettere la guida. Prima di metterti al volante dopo aver assunto un medicinale, verifica il foglio illustrativo per evitare rischi. Flessibilità nel menu festivo: Adatta il tuo menu alle esigenze della tua terapia. Trova alternative gustose che rispettino le restrizioni alimentari. Monitoraggio costante: Osserva attentamente il tuo corpo durante le festività. Se noti sintomi insoliti o reazioni avverse, contatta immediatamente il medico.

Queste linee guida semplici possono rendere le festività più sicure e spensierate, permettendoti di goderti ogni momento senza preoccupazioni e con la consapevolezza che la tua salute è al primo posto.