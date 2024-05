Questo è il livello dove ci ha portato il grillismo. Meloni (Garbatella) contro De Luca (Napoli): lui le aveva affibbiato l’insulto, lei glielo rigira: “Sono quella stronza”. Non nel chiuso di una stanza ma in una cerimonia ufficiale, davanti a quelli di Caivano, che dalle istituzioni si aspettano un po’ di decoro.

Non c’è da meravigliarsene, in una Italia dove gli uomini girano in pantaloni corti, massimo in jeans, non dico senza cravatta ma anche senza camicia, senza calze, in sandali.

Peraltro Meloni e De Luca sono entrambi politici capaci, di De Luca non ho idea sulle sue capacità amministrative, Meloni, con buona pace della sinistra, sta facendo bene, fra mille difficoltà e errori di chi la circonda e della sempre presente, incombente, soffocante burocrazia. L’ultimo caso lo ha rivelato stamattina il SOle 24 Ore: c’è una legge di sostegno all’industria, l’hanno chiamato Industria 5.0, ma è fermo per le procedure e gli intoppi italiani.

Niente di nuovo. Ho sempre sul tavolo un libro di un generale italiano che fu Ispettore superiore dei servizi tecnici di Mussolini. Descrive l’ingorgo burocratico dell’epoca e scopri che anche allora, i tedeschi decidevano di fare un carro armato e in una settimna lo avevano, noi, tra pareri e commissioni, non lo fscevamo mai.

da Cronaca Oggi