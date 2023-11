Il fumo e lo svapo danneggiano la fertilità maschile nei ratti, almeno secondo uno studio dell’Università Cumhuriyet in Turchia.

Ma c’è chi sostiene che anche la fertilità femminile è minacciata dal fumo, sotto qualsiasi forma.

I ricercatori turchi hanno scoperto che l’esposizione al fumo dei vaporizzatori e delle sigarette porta a danni cellulari, testicoli più piccoli, numero e qualità degli spermatozoi inferiori. Sono necessari ulteriori studi per esaminare questo aspetto negli esseri umani.

Lo svapo è spesso considerato la scelta più salutare per i fumatori di lunga data che vogliono abbandonare la loro cattiva abitudine. Il problema è che le cartucce per lo svapo contengono ancora nicotina e altre tossine comuni che si trovano nelle sigarette, quindi non ti stai davvero liberando della cattiva abitudine, la stai semplicemente trasferendo su qualcos’altro.

Studi recenti hanno dimostrato che lo svapo può avere un impatto significativamente negativo sulla salute riproduttiva femminile e maschile, in particolare per le coppie che stanno cercando di concepire.

Ecco alcuni dei problemi riproduttivi che possono sorgere come conseguenza diretta dello svapo.

È probabile che le donne che svapano sperimentino una ridotta funzione di fertilità. Ciò può comportare un ritardo nella produzione di uova e nella fecondazione. Le sostanze chimiche tossiche presenti nei liquidi da vaporizzare possono essere altrettanto dannose di quelle presenti nelle sigarette. Inoltre, lo svapo durante la gravidanza può anche causare effetti negativi sullo sviluppo fetale e provocare un rallentamento della crescita nei neonati e nei bambini.

Le femmine di ratto da laboratorio esposte al fumo di svapo hanno mostrato tassi di fertilità inferiori rispetto a quelle che non sono state esposte al fumo di svapo, il che dimostra che sembra esserci una certa correlazione tra lo svapo e l’infertilità femminile.

Le sigarette elettroniche contengono composti chimici chiamati glicole propilenico e glicerina vegetale. L’esposizione a queste sostanze chimiche è stata collegata a drastiche infertilità femminile e problemi riproduttivi.

La ricerca indica che anche se l’ovulo è fecondato e pronto per l’impianto, l’introduzione e la continua presenza di queste tossine nel sistema possono impedire drasticamente l’impianto all’interno dell’utero. Per finire, le donne che svapano durante la gravidanza molto probabilmente causano danni fisici al feto che si sviluppa nel loro utero.

È noto anche che lo svapo riduce la qualità, il numero e la motilità dello sperma nei maschi. La mancanza di produzione di sperma di qualità rende la fecondazione degli ovociti quasi impossibile per le coppie che sperano di concepire. E non finisce qui. I neonati maschi che sono stati esposti ai vapori e alle tossine nocive delle sigarette elettroniche in utero hanno maggiori probabilità di sviluppare problemi di salute riproduttiva in età adulta.

Inoltre, le bambine esposte a queste stesse tossine potrebbero sviluppare handicap fisici come crescita stentata e altri problemi di sviluppo.