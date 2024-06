Dieta Mediterranea e invecchiamento cerebrale

Uno studio recente mostra che alcuni nutrienti presenti nella dieta mediterranea, come la vitamina E e alcuni acidi grassi, possono aiutare a rallentare l’invecchiamento cerebrale. Precedenti ricerche hanno sostenuto i molteplici benefici per la salute della dieta mediterranea, compresi i suoi effetti sulla salute del cervello. I ricercatori sottolineano che questi nutrienti specifici sono componenti chiave della dieta mediterranea. Sono sempre più interessati ad esplorare modi per sostenere un sano invecchiamento cerebrale e prevenire il declino cognitivo. Un’area di interesse è il modo in cui la dieta può influenzare la funzione cognitiva.

Lo studio, pubblicato su Nature Aging, ha esaminato i profili nutrizionali degli anziani e il modo in cui questi sono correlati alla salute del cervello. I ricercatori hanno utilizzato test cognitivi, tecniche di imaging cerebrale e hanno esaminato i biomarcatori del sangue per stabilire i profili nutrizionali. Hanno identificato un profilo nutrizionale associato a un invecchiamento cerebrale più lento, caratterizzato da livelli più elevati di acidi grassi specifici, antiossidanti e vitamine. Questi nutrienti riflettono i componenti della dieta mediterranea, evidenziando un altro vantaggio nel seguire questa dieta.

Lo studio era trasversale e ha coinvolto un centinaio di adulti di età compresa tra 65 e 75 anni, tutti sani e senza segni di deterioramento cognitivo. I partecipanti sono stati sottoposti a diversi test, tra cui scansioni MRI, test mentali e analisi del sangue. Durante lo studio, i ricercatori hanno esaminato 139 variabili della salute del cervello, inclusi marcatori del metabolismo, della funzione e della struttura del cervello. Hanno identificato due fenotipi di salute del cervello: invecchiamento cerebrale ritardato e invecchiamento cerebrale accelerato. I partecipanti con invecchiamento ritardato avevano un’età cerebrale più giovane rispetto a quelli con invecchiamento cerebrale accelerato.

Nutrienti chiave per il rallentamento dell’invecchiamento cerebrale

I ricercatori hanno esaminato i profili nutrizionali tramite campioni di sangue dei partecipanti con invecchiamento cerebrale ritardato, scoprendo che questi avevano livelli più alti di 13 nutrienti rispetto al gruppo con invecchiamento cerebrale accelerato. Questi nutrienti includevano diversi acidi grassi, i carotenoidi luteina e zeaxantina, vitamina E e colina. Due degli acidi grassi noti erano gli acidi grassi polinsaturi omega-3 chiamati acido alfa-linolenico (ALA) e acido eicosapentaenoico (EPA). Questo profilo nutrizionale sembra avere un impatto significativo sull’invecchiamento cerebrale, indipendentemente da misurazioni demografiche specifiche, dimensioni e proporzioni corporee e livelli di forma fisica.

I ricercatori sono stati anche in grado di tenere conto di variabili come sesso, reddito, indice di massa corporea (BMI) e livello di istruzione. I risultati indicano un particolare profilo nutrizionale che potrebbe aiutare a rallentare l’invecchiamento cerebrale. Gli autori dello studio suggeriscono che la dieta mediterranea può essere uno dei modi più efficaci per garantire il consumo di questi nutrienti. La dieta mediterranea comprende molta frutta e verdura, e quantità da basse a moderate di componenti come pesce, latticini, uova e pollame.

Il ruolo della dieta Mediterranea nella salute del cervello

Sarah Wagner, una dietista del Memorial Hermann Health System, ha osservato che la dieta mediterranea è ampiamente riconosciuta per la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e di morte prematura. La maggior parte delle persone desidera non solo vivere più a lungo fisicamente, ma anche preservare le funzioni cognitive con l’avanzare dell’età. I nutrienti citati in questo studio si trovano comunemente in un modello di dieta mediterranea, suggerendo che una dieta mediterranea (o un’altra dieta a base vegetale) non è solo benefica per la nostra salute fisica, ma anche per la nostra salute cognitiva.

Limitazioni dello studio

Nonostante le promettenti implicazioni, questo studio presenta alcune limitazioni. In primo luogo, non può stabilire la causalità. In secondo luogo, includeva solo un piccolo numero di partecipanti, tutti bianchi, indicando che la ricerca futura dovrebbe comprendere un set di dati più ampio e diversificato. Inoltre, la ricerca ha incluso solo adulti di età compresa tra 65 e 75 anni, quindi studi futuri potrebbero includere dati anche da gruppi di età più avanzata. I risultati inoltre non negano l’importanza di altri nutrienti per la funzione cerebrale. I ricercatori riconoscono inoltre che alcuni nutrienti non sono ben compresi, quindi sono necessarie ulteriori ricerche per esaminare alcuni dei meccanismi sottostanti coinvolti.

Strategie nutrizionali

I risultati di questo studio indicano i potenziali benefici di alcuni nutrienti. I ricercatori hanno notato diverse fonti di questi nutrienti all’interno dello studio. Ad esempio, i carotenoidi sono fitopigmenti che conferiscono ad alcuni alimenti colori vivaci. Alcune fonti di carotenoidi includono peperoni, pomodori, broccoli e carote. Le fonti comuni di vitamina E includono verdure a foglia verde, noci e semi. La colina è comune nelle uova, nel pollame, nel pesce, nelle verdure crocifere e in alcuni fagioli.

Sarah Wagner ha offerto una guida dietetica simile nei suoi commenti e ha formulato raccomandazioni specifiche: se ami la farina d’avena, aggiungi farina di lino, semi di chia e noci per aumentare l’acido grasso ALA. Avere pesce grasso come salmone, aringhe o sardine nella rotazione della cena un paio di volte a settimana per più EPA. La frutta secca e i latticini sono buone fonti degli altri acidi grassi menzionati nello studio. Lo yogurt o la frutta secca leggermente salata possono essere ottimi spuntini. Puoi anche preparare un condimento cremoso per l’insalata con lo yogurt e aggiungere delle noci tritate. Noci e semi sono ottimi alimenti da includere anche per ottenere più vitamina E. Alimenti dai colori vivaci come verdure a foglia verde, peperoni, melone, pomodori e carote sono buoni alimenti per i carotenoidi. Le uova e altre proteine ​​animali sono buone fonti di colina, così come lo sono gli alimenti vegetali come patate e semi di soia.