È stato curato per una leucemia con un trapianto di midollo osseo nel 2019 e da allora, oltre che essere guarito dal tumore, è anche in remissione dall’Hiv. Da tre anni ha smesso di assumere anche la terapia anitretrovirale. Il caso di Paul Edmonds, che a 68 anni è il più anziano paziente ad essere in remissione da Hiv (sono 5 i casi noti in tutto), è stato illustrato sul New England Journal of Medicine. Il suo caso “dimostra che è possibile ottenere la remissione dell’Hiv anche in età avanzata e dopo aver convissuto con l’Hiv per molti anni”, ha affermato Jana K. Dickter, medico al City of Hope National Medical Center Duarte, nei pressi di Los Angeles dove il paziente è in cura.

Il 6 febbraio 2019, ricostruiscono i ricercatori, Edmonds ha ricevuto un trapianto di cellule staminali ematopoietiche per il trattamento di una leucemia mieloide acuta. Le cellule, trapiantate da un donatore terzo, erano caratterizzate da una mutazione genetica nota come delta-32 su entrambe le copie del gene CCR5. Questa caratteristica sembra rendere le persone resistenti all’Hiv. Il trapianto è andato a buon fine, nonostante alcune temporanee complicanze. Oggi Edmonds è il paziente più anziano ad aver ottenuto la remissione grazie al trapianto e anche quello che aveva convissuto più tempo con l’Hiv prima della procedura: 31 anni.