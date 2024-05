La celiachia colpisce oltre 600mila italiani, ma la metà non lo sa

La celiachia rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica in Italia, con oltre 600mila individui affetti, ma solo circa 250mila pazienti diagnosticati. L’approccio per migliorare la gestione di questa condizione è stato discusso durante un incontro a Roma in vista della Giornata Mondiale della Celiachia. Secondo la relazione del ministero della Salute al Parlamento, la celiachia colpisce annualmente 9-10mila individui, con una prevalenza del 70% nella popolazione femminile. L’incremento costante dei casi richiede una maggiore sensibilizzazione nelle scuole e nei settori dell’ospitalità e della ristorazione, insieme a un accesso semplificato ai prodotti senza glutine.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato l’importanza dell’impegno continuo per la prevenzione, la diagnosi precoce e il supporto alla dieta dei pazienti celiaci. Il programma di screening pediatrico nazionale, in corso di implementazione, mira a identificare precocemente la malattia e prevenire complicanze. Il disegno di legge 623 prevede la circolarità dei buoni per l’acquisto di prodotti senza glutine su tutto il territorio nazionale, oltre a un’importante enfasi sull’informazione e la formazione, specialmente per operatori nel settore alimentare.