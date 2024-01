La migliore dieta del 2024 è quella Mediterranea: la classifica

Per il settimo anno consecutivo, la dieta mediterranea si conferma la migliore dieta in assoluto, secondo le valutazioni del 2024 annunciate da U.S. News & World Report. Questo stile alimentare, considerato più di una dieta ma un vero e proprio stile di vita, ha ottenuto il primo posto nella classifica che comprende diverse categorie, confermandosi la scelta più salutare e sostenibile per il settimo anno di fila.

Caratteristiche della dieta Mediterranea

La dieta mediterranea è un paradigma di salute, basata su una ricca varietà di alimenti a base vegetale. Cereali integrali, legumi, frutta secca e grassi insaturi provenienti dall’olio extravergine di oliva sono i pilastri fondamentali di questa dieta. Consentendo anche una moderata quantità di pollame magro e pesce, la dieta mediterranea promuove un approccio equilibrato e sostenibile alla nutrizione.

Un elemento distintivo di questo stile di vita è la sua inclusione di interazioni sociali durante i pasti e l’incoraggiamento all’esercizio fisico. Questo va oltre la mera alimentazione, promuovendo il benessere generale attraverso uno stile di vita sano.

La classifica

La classifica delle migliori diete del 2024 è stata stilata da una commissione di 43 esperti nutrizionisti specializzati in diabete, salute del cuore e perdita di peso. I criteri valutati comprendevano la completezza nutrizionale, i rischi e i benefici per la salute, la sostenibilità a lungo termine ed efficacia basati sull’evidenza.

Al secondo e terzo posto della classifica, troviamo altre due diete a base vegetale: la DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), indicata per chi vuole prevenire o arrestare l’ipertensione, e la MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), che enfatizza alimenti benefici per la salute del cervello.

Per la prima volta è stata valutata anche la dieta vegana, piazzandosi al terzo posto nella categoria delle “migliori diete a base vegetale”. Al contrario, la dieta crudista, che raccomanda l’assunzione di cibo non lavorato o cotto, si è collocata all’ultimo posto tra le 30 diete analizzate.

La dieta cheto si posiziona al 25º posto su 30, ma brilla nella categoria dei “migliori dimagrimenti rapidi“, mentre la dieta Dukan si colloca al 28º posto. Tra le ultime posizioni troviamo l’Herbalife Nutrition.

La dieta mediterranea si conferma come un faro di salute e sostenibilità. Il suo primo posto testimonia la validità di un approccio basato sulla varietà, l’equilibrio e la qualità degli alimenti consumati.