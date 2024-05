La pelle manda segnali, non trascurateli. Non sono i cambiamenti della pelle che piacciono a Vannacci, sono sintomi da non ignorare perché potrebbero essere indizi di una situazione di pericolo. Da un leggero scolorimento a un cambiamento nella consistenza o nella sensazione, la pelle può fungere da messaggero silenzioso che può essere il primo segno di un problema di salute.

Un farmacista, George Sandhu, vice sovrintendente della farmacia della Well Pharmacy, la più grande farmacia indipendente del Regno Unito, interpellato da Madison Burgess del Daily Mail, mette in evidenza 9 condizioni rivelatrici della pelle

George Sandhu, vice sovrintendente della farmacia della Well Pharmacy, la più grande farmacia indipendente del Regno Unito, ha dichiarato: “La pelle è un organo importante, in grado di rivelare condizioni non solo estetiche ma anche potenzialmente pericolose per la vita: non è qualcosa da prendere alla leggera”.

Herpes zoster noto anche come Fuoco di Sant’Antonio

SINTOMI: Pelle rossa con chiazze, che si trasforma in vesciche pruriginose, che trasudano liquido

È contagioso? SÌ

Potrebbe essere pericoloso per la vita? NO

L’herpes zoster è un’infezione che provoca un’eruzione cutanea dolorosa. I primi segni possono includere formicolio o sensazione dolorosa in una zona della pelle, mal di testa e sensazione di malessere generale.

Un’eruzione cutanea di solito appare pochi giorni dopo, ma in rari casi l’herpes zoster può causare dolore senza eruzione cutanea.

Di solito, l’eruzione di fuoco di Sant’Antonio si verifica sul petto e sulla pancia, ma può apparire ovunque sul corpo, compresi viso, occhi e genitali.

Impetigine

ASPETTO: Inizia prurito, rosso e dolorante. Una volta guarita, sulla ferita si forma una crosta croccante, gialla o color miele

È contagioso? SÌ

Potrebbe essere pericoloso per la vita? NO

L’impetigine è un’infezione della pelle molto contagiosa, ma solitamente non grave. Spesso migliora in sette-dieci giorni se si riceve il trattamento.

Le condizioni iniziano con piaghe rosse o vesciche, che scoppiano rapidamente e lasciano chiazze croccanti di colore marrone dorato. Il servizio sanitario nazionale afferma che i cerotti possono assomigliare a fiocchi di mais attaccati alla pelle e possono essere dolorosi.

L’impetigine può facilmente diffondersi ad altre parti del corpo o ad altre persone finché non smette di essere contagiosa.

La condizione generalmente smette di essere contagiosa 48 ore dopo che la persona infetta inizia a usare la crema a base di perossido di idrogeno o gli antibiotici prescritti o quando le macchie si seccano e si formano delle croste.

Eczema atopico

ASPETTO: Macchie rosse, lacrimanti, croccanti, pruriginose e squamose, come aree ovali o circolari sulla pelle

È contagioso? NO

Potrebbe essere pericoloso per la vita? NO

L’eczema atopico, a volte chiamato dermatite atopica, è una delle forme più comuni di eczema.

La condizione della pelle fa sì che la pelle diventi pruriginosa, secca, screpolata e dolorante.

Alcune persone presentano solo piccole chiazze di pelle secca, ma altre possono presentare una pelle infiammata diffusa su tutto il corpo.

I trattamenti per l’eczema atopico comprendono emollienti, che sono trattamenti idratanti, e creme steroidee.

Sepsi

ASPETTO: Pelle blu, grigia, pallida o con chiazze, che può apparire anche sulle labbra o sulla lingua; sulla pelle marrone o nera, potrebbe essere più facile da vedere sui palmi delle mani o sulle piante dei piedi

È contagioso? NO

Potrebbe essere pericoloso per la vita? SÌ

La sepsi è una reazione pericolosa per la vita a un’infezione. Succede quando il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo a un’infezione e inizia a danneggiare i tessuti e gli organi del corpo. Altri nomi per la sepsi includono setticemia o avvelenamento del sangue.

Il trattamento in ospedale è essenziale immediatamente. Dovresti aspettarti di ricevere antibiotici entro un’ora dall’arrivo in ospedale.

Se la sepsi non viene trattata precocemente, può trasformarsi in shock settico e causare il collasso degli organi, con conseguente morte.

I pazienti potrebbero aver bisogno di altri test o trattamenti a seconda dei sintomi; questi possono includere il trattamento in un reparto di terapia intensiva, l’inserimento di un ventilatore, un intervento chirurgico per rimuovere le aree di infezione e una degenza in ospedale per diverse settimane.

La maggior parte delle persone guarisce completamente dalla sepsi. Ma può volerci tempo. I sintomi fisici ed emotivi possono continuare per mesi o addirittura anni dopo che una persona ha avuto la sepsi.

Questi effetti a lungo termine sono chiamati sindrome post-sepsi e possono includere sensazione di stanchezza e debolezza, mancanza di appetito, contrazione di malattie più frequenti, cambiamenti di umore, flashback e disturbo da stress post-traumatico.

Infezioni da stafilococco

ASPETTO: Un nodulo rosso doloroso o una protuberanza sulla pelle

È contagioso? SÌ

Potrebbe essere pericoloso per la vita? SÌ

Le infezioni da stafilococco sono causate da batteri chiamati stafilococco.

I sintomi includono una protuberanza o una protuberanza rossa dolorosa sulla pelle, pelle calda, arrossata o gonfia, irritazioni, croste, vesciche e palpebre rosse o irritate.

L’infezione tende a scomparire da sola, ma a volte può essere necessario l’uso di antibiotici.

I batteri che causano le infezioni da stafilococco vivono in modo innocuo sulla pelle di molte persone, spesso nel naso, nelle ascelle, nell’inguine e nei glutei. Di solito causano un’infezione solo se penetrano nella pelle, ad esempio attraverso un morso o un taglio.

I batteri possono diffondersi attraverso il contatto ravvicinato con la pelle, condividendo asciugamani e spazzolini da denti e, cosa meno comune, attraverso le goccioline contenute nella tosse e negli starnuti.

Pitiriasi versicolo

ASPETTO: Potrebbe essere più scuro o più chiaro del normale colore della pelle, lo scolorimento principale potrebbe essere rosso, marrone o rosa

È contagioso? NO

Potrebbe essere pericoloso per la vita? NO

La pitiriasi versicolor, nota anche come tinea versicolor, è una comune infezione fungina della pelle.

La condizione è causata da un tipo di fungo che vive sulla pelle.

Poiché la maggior parte delle persone porta con sé questo fungo sulla pelle senza che ciò causi problemi, può crescere e diffondersi più del solito. Non è sempre chiaro il motivo per cui ciò accade.

Meningite

ASPETTO: Un’eruzione cutanea che inizia con piccole punture rosse prima di diffondersi rapidamente e trasformarsi in chiazze rosse o viola

È contagioso? SÌ

Potrebbe essere in pericolo di vita? SÌ

La meningite è un’infezione delle membrane protettive che circondano il cervello e il midollo spinale (meningi). L’infezione può essere molto grave se non trattata rapidamente.

Può colpire chiunque, ma è più comune nei neonati, nei bambini piccoli, negli adolescenti e nei giovani adulti.

Con gli effetti della meningite che si sviluppano improvvisamente è importante essere consapevoli dei sintomi, che includono febbre alta, malessere, mal di testa, un’eruzione cutanea che non scompare quando ci si gira sopra un bicchiere, torcicollo, avversione alle luci intense, sonnolenza e convulsioni.

La meningite è solitamente causata da un’infezione batterica o virale. La meningite batterica è più rara ma più grave della meningite virale.

Le infezioni che causano la meningite possono essere diffuse attraverso starnuti, tosse e baci.

La meningite viene solitamente contratta da persone che portano questi virus o batteri nel naso o nella gola ma che non sono malate. Può anche essere contratto da qualcuno con meningite, ma questo è meno comune.

La meningite batterica di solito deve essere curata in ospedale per almeno una settimana, mentre la meningite virale tende a migliorare da sola entro 7-10 giorni e spesso può essere curata a casa.

Cellulite

ASPETTO: Rosso, caldo e gonfio

È contagioso? NO

Potrebbe essere pericoloso per la vita? Se ci sono complicazioni gravi

La cellulite è un’infezione della pelle trattata con antibiotici. Può essere grave se non viene trattato rapidamente.

La condizione rende la pelle dolorosa, calda e gonfia. La pelle può anche presentare vesciche e formare ghiandole dolorose.

È causato dai batteri che penetrano negli strati più profondi della pelle. Le cose che aumentano il rischio di cellulite includono cattiva circolazione, inattività e un sistema immunitario debole.

Puoi avere la cellulite in qualsiasi parte del corpo, ma mani, piedi e parte inferiore delle gambe sono aree comuni.

Secondo il servizio sanitario nazionale, se non viene trattata rapidamente, l’infezione può diffondersi ad altre parti del corpo, come il sangue, i muscoli e le ossa.

I sintomi di complicazioni gravi, che possono mettere a rischio la vita, includono: febbre alta, battito cardiaco accelerato, chiazze viola sulla pelle, sensazione di vertigini o svenimento, confusione o disorientamento, pelle fredda, viscida o pallida e mancanza di risposta o perdita di coscienza.

Mollusco contagioso

ASPETTO: macchie larghe da 2 a 5 mm di solito appaiono insieme. Sono rialzati e a forma di cupola con una fossetta bianca lucida al centro

È contagioso? SÌ

Potrebbe essere pericoloso per la vita? NO

Il mollusco contagioso è un’infezione che provoca macchie sulla pelle. Di solito è innocuo e raramente necessita di trattamento.

Le macchie causate dal mollusco contagioso sono generalmente innocue e dovrebbero risolversi entro 18 mesi senza bisogno di cure.

La condizione viene solitamente trasmessa attraverso il contatto diretto pelle a pelle, tuttavia la possibilità di trasmetterla ad altre persone durante le normali attività è così piccola che le normali attività quotidiane possono continuare.

Il mollusco contagioso è un’infezione comune nei bambini e si verifica quando un bambino entra in contatto diretto con una lesione cutanea o un oggetto su cui è presente il virus.