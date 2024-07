Mangiare cibi ultra-processati aumenta il rischio di morte del 10%

Gli alimenti ultra-processati come hot dog, salsicce e salumi sono stati collegati a un rischio di mortalità più elevato. Secondo una nuova ricerca, una dieta ricca di alimenti ultra-processati può aumentare il rischio di mortalità fino al 10%. La ricerca ha monitorato la dieta e la salute di oltre mezzo milione di partecipanti per oltre 20 anni.

Lo studio

La ricerca è stata presentata questa settimana alla conferenza NUTRITION 2024 dell’American Society for Nutrition. Le persone che consumavano quantità significative di alimenti ultra-processati avevano il 10% in più di probabilità di morire durante il lungo periodo di follow-up dello studio rispetto a quelle che non lo facevano. Lo studio si è basato sui dati dello studio statunitense NIH-AARP Diet and Health, che ha monitorato la dieta e la salute di oltre mezzo milione di persone anziane. La nuova analisi ha incluso adulti di età compresa tra 50 e 71 anni al basale nel 1995-1996, con un periodo di follow-up mediano di 22,9 anni.

I ricercatori hanno valutato le loro diete utilizzando il sistema NOVA, che classifica gli alimenti in base al grado e al tipo di lavorazione utilizzata nella loro preparazione. Hanno esaminato i punteggi dell’Healthy Eating Index (HEI)-2015, e non solo l’elaborazione NOVA, e hanno notato che le persone con un apporto UPF più elevato tendevano ad avere una qualità della dieta inferiore e un BMI più elevato.

Ciò che rende degno di nota questo studio, in particolare, sono i due approcci utilizzati dai ricercatori per validare ulteriormente i questionari sulla frequenza alimentare (FFQ): il consenso degli esperti e un approccio alternativo e nuovo basato sugli alimenti per definire l’assunzione di UPF (grammi al giorno), che è stato suddiviso in codici alimentari, quindi codici ingrediente, quindi classificati tramite NOVA. I ricercatori hanno anche utilizzato due richiami dietetici di 24 ore in un sottogruppo per calibrare le stime del rischio FFQ, che non è una pratica standard e aumenta il potenziale rigore dei risultati dello studio.

Qual è la definizione di alimenti ultra-processati?

Secondo il sistema NOVA gli alimenti naturali, trasformati e ultraprocessati sono definiti come segue: Gli alimenti non trasformati, o naturali, provengono direttamente da piante o animali senza alcuna alterazione o lavorazione, a parte il trasporto fino al luogo in cui vengono venduti. Gli alimenti minimamente trasformati sono simili, tranne per il fatto che sono stati puliti e sono state rimosse le parti non commestibili o indesiderabili. Possono essere tagliati in porzioni, macinati, essiccati, fermentati, pastorizzati, raffreddati o congelati durante il viaggio verso la tavola. Tuttavia non sono stati aggiunti oli, grassi, zucchero, sale o altre sostanze. NOVA include anche una categoria chiamata Ingredienti Culinari Elaborati, che sono sostanze che sono state estratte da alimenti naturali. Questi includono oli, grassi, sale e zucchero e sono idealmente utilizzati in piccole quantità per condire e cuocere gli alimenti senza degradare dal punto di vista nutrizionale la qualità complessiva della dieta. Gli alimenti trasformati sono alimenti che sono stati prodotti per il consumo utilizzando zucchero, sale e olio aggiunti agli alimenti naturali per insaporire e prolungare la loro durata di conservazione. In genere non contengono più di due o tre ingredienti. Gli alimenti ultraprocessati, o UPF, sono creazioni industriali formate principalmente da sostanze, tra cui oli, grassi, zuccheri e proteine ​​derivate da alimenti naturali, insieme ad amido modificato e grassi idrogenati, con aggiunta di coloranti ed esaltatori di sapidità. Sono poco costosi per il consumatore e convenienti e possono contenere cinque o (molti) più ingredienti.

Cosa c’è di nuovo nello studio

È già ampiamente noto che una dieta ricca di alimenti ultra-processati può essere dannosa per la salute. Tuttavia, il gran numero di persone coinvolte in questo studio – 318.889 uomini e 221.607 donne – e il tempo di follow-up prolungato sono insoliti. La dietista Kristin Kirkpatrick, MS, RDN, che non è stata coinvolta nella ricerca, ha affermato: “Il periodo di follow-up molto lungo è interessante; tuttavia, i ricercatori notano anche che non è chiaro cosa sia stato fatto tra il momento in cui sono stati raccolti i dati e il follow-up. Queste persone hanno apportato cambiamenti alla dieta? C’erano altre attività rischiose per la salute generale? Non siamo chiari sui dettagli”.

Rispetto alla quantità più bassa di consumo di alimenti trasformati, la quantità più alta è stata associata a un aumento del rischio di morte per malattie cardiache e diabete, ma non di morte per cancro. “Questa ricerca mostra che un maggiore consumo di alimenti ultra-processati è associato a un aumento del rischio di mortalità indipendentemente da altri fattori come il fumo, l’obesità e la qualità della dieta”, ha affermato Michelle Routhenstein, MS, RD, CDCES, dietista di cardiologia preventiva presso FullyNourished.com, anche lui non coinvolto nella ricerca.

“Ciò suggerisce che gli effetti dannosi degli alimenti ultra-processati sulla salute possono persistere indipendentemente dai fattori generali dello stile di vita”, ha affermato Routhenstein. “Gli alimenti ultra-processati sono in genere più ricchi di zuccheri aggiunti, grassi nocivi e additivi, mentre mancano di nutrienti essenziali come fibre e vitamine, che possono avere un impatto negativo sulla salute cardiometabolica. Questi alimenti contengono livelli più elevati di prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) a causa dei loro metodi di lavorazione, che possono aumentare lo stress ossidativo e l’infiammazione nel corpo. Gli AGE possono anche aumentare i livelli di cistatina C, associati a una ridotta funzionalità renale e a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari”.

Una coorte più anziana

Dato il lungo periodo di follow-up, i partecipanti avevano un’età compresa tra circa 73 e 94 anni al momento del follow-up. “La ricerca sull’impatto degli alimenti ultra-processati specificamente negli anziani è limitata ma in crescita. L’impatto specifico a lungo termine sulla mortalità nelle popolazioni anziane è ancora un’area di studio attivo”, ha affermato Routhenstein. “Non è mai troppo tardi per apportare cambiamenti benefici alla dieta”, ha affermato Kirkpatrick. “Ricerche precedenti hanno trovato risultati simili sulla durata della vita, come uno studio che ha valutato l’UPF nella fascia di età 57-91 anni.”

Ha notato che gran parte della ricerca che vede coinvolge i giovani e si concentra sulla prevenzione di problemi futuri attraverso una migliore alimentazione.

I ricercatori hanno scoperto che i membri più giovani della popolazione studiata tendevano a consumare UPF più dei membri più anziani. “I partecipanti più giovani – in particolare gli individui di mezza età – possono consumare più alimenti ultra-processati a causa di fattori quali praticità, convenienza e pubblicità. Questi alimenti sono spesso ampiamente disponibili, richiedono una preparazione minima e sono fortemente commercializzati, il che li rende attraenti per stili di vita frenetici”, ha affermato Routhenstein.

Potrebbe anche essere il caso, ha osservato Kirkpatrick, che “gli individui più giovani che sono generalmente sani e non hanno avuto sintomi di/o malattie gravi potrebbero non pensare a ciò che riserva il futuro in relazione alla loro dieta oggi”.

Gli alimenti trasformati sono necessariamente cattivi?

La dieta americana contiene tipicamente un numero considerevole di alimenti che abbracciano lo spettro di trasformazione. “Alcuni di questi alimenti, come i cereali per la colazione, ad esempio, potrebbero persino aiutare a colmare alcune lacune nutrizionali attraverso l’arricchimento”, ha affermato Kirkpatrick. Tuttavia, ha detto, “Consumare molti di questi alimenti significa non avere l’opportunità di nutrire il corpo con [più] opzioni ricche di nutrienti”. Il risultato potrebbe essere un elevato consumo di alimenti ricchi di calorie e privi di valore nutritivo.

Kirkpatrick ha espresso preoccupazione per un’eccessiva dipendenza dal sistema di classificazione NOVA per valutare l’impatto degli alimenti trasformati. “La scala NOVA è strettamente correlata al grado di lavorazione e non ha nulla a che fare con il valore nutrizionale degli alimenti, quindi non tiene conto di cose come zuccheri aggiunti, proteine ​​o contenuto di fibre”, ha spiegato. “Ammassare insieme tutti gli alimenti trasformati rischia di semplificare eccessivamente la scienza nutrizionale, quindi limitare l’UPF dovrebbe andare di pari passo con l’educazione dei singoli individui”, ha affermato Kirkpatrick. “Non esiste un approccio dietetico valido per tutti, quindi ogni paziente può meritare un approccio personalizzato alle proprie esigenze e obiettivi dietetici”, ha affermato.