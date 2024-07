Menopausa, fare una sauna tutti giorni previene l’aumento di peso

La terapia del calore, come quella offerta dalle saune, ha mostrato risultati promettenti nel migliorare la sensibilità all’insulina e nel ridurre l’accumulo di grasso. Uno studio presentato al NUTRITION 2024, l’incontro annuale dell’American Society for Nutrition, ha rivelato che l’esposizione quotidiana a un ambiente caldo potrebbe aiutare le donne in menopausa a mantenere un peso sano e migliorare la salute metabolica.

Lo studio ha utilizzato modelli animali per investigare gli effetti della terapia del calore su topi anziani e topi con ovaie rimosse, simili alle condizioni di postmenopausa. I topi sono stati sottoposti a sessioni di 30 minuti di trattamento termico a 40°C per 12 settimane. I risultati sono stati sorprendenti: i topi che hanno ricevuto il trattamento termico hanno guadagnato meno peso e hanno mostrato miglioramenti significativi nella sensibilità all’insulina rispetto ai topi non trattati. Questo suggerisce che la terapia del calore potrebbe offrire un’alternativa rilassante e efficace per coloro che trovano difficile impegnarsi in attività fisica regolare.

La terapia del calore

La terapia del calore funziona attivando specifici canali di calcio nel grasso bruno, un tipo di grasso che brucia calorie per produrre calore. Questo processo, noto come ciclo del calcio, aumenta il dispendio energetico del corpo in modo simile agli effetti dell’esercizio aerobico. La ricerca ha dimostrato che le persone tendono a perdere grasso bruno con l’età e la menopausa, contribuendo a un metabolismo più lento. La terapia del calore potrebbe quindi aiutare a compensare questa perdita, migliorando la capacità del corpo di bruciare grassi e utilizzando l’insulina in modo più efficace.

Il Dr. Mark A. Anton, direttore medico di Slimz Weightloss, ha sottolineato che questa ricerca è promettente in quanto offre un intervento non invasivo e a basso costo per mitigare l’aumento di peso correlato alla menopausa e migliorare la resistenza all’insulina. Anton ha spiegato che i meccanismi identificati, come l’inutile ciclo del calcio mediato da TRPV1, forniscono una base scientifica per i benefici osservati con i trattamenti termici.

L’autore dello studio, Rong Fan, ha spiegato che il trattamento termico giornaliero di 30 minuti potrebbe ridurre significativamente l’obesità e migliorare la sensibilità all’insulina nei modelli murini della menopausa. Fan ha affermato che il trattamento funziona attivando specifici canali di calcio nel grasso bruno, un processo che aiuta il corpo ad aumentare il dispendio energetico in modo simile agli effetti dell’esercizio aerobico.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che le persone tendono a perdere grasso bruno con l’età e la menopausa, il che contribuisce a un metabolismo più lento. La terapia del calore potrebbe quindi aiutare a compensare questa perdita, migliorando la capacità del corpo di bruciare grassi e utilizzando l’insulina in modo più efficace.

Tuttavia, mentre i risultati dello studio sui topi sono promettenti, sono necessari ulteriori studi per determinare la durata e l’intensità ottimali dell’esposizione al calore per i benefici per la salute negli esseri umani. Inoltre, è importante confermare la sicurezza e l’efficacia della terapia termica tra le diverse popolazioni.

Il dottor Anton ha osservato che questo studio suggerisce che l’uso regolare della sauna potrebbe essere una preziosa aggiunta alle modifiche dello stile di vita volte a combattere i problemi metabolici legati all’età. Sebbene siano necessari ulteriori studi sull’uomo, il potenziale per attivare i processi di combustione dei grassi e migliorare la funzione ormonale con un intervento così semplice è entusiasmante.