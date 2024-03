Ozempic, inizialmente pensato per i diabetici, è diventato la nuova tendenza per coloro che desiderano perdere peso rapidamente e senza sforzo. Il farmaco è acclamato per risolvere permanentemente i problemi di peso ed è ambito da star, attrici, vip e chiunque desideri un aspetto più snello. Tuttavia, l’uso di Ozempic non è esente da rischi, con effetti collaterali gastrointestinali comuni come nausea, diarrea e vomito. Il costo è considerevole, con una penna pre-riempita (da 3 ml) che può arrivare a 180 euro, e richiede un regime di dosaggio graduale per ottimizzare il controllo glicemico.

L’aumento di richieste crea stato di carenza

L’aumento della popolarità ha causato carenze di approvvigionamento, creando difficoltà per i pazienti diabetici che ne hanno bisogno. A confermarlo era stata anche l’Aifa, con una nota: “L’aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale”.