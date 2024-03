Pfizer annuncia ai malati di linfoma un farmaco, Adcetris, allunga la vita

Pfizer offre un filo di speranza ai malati di linfoma, annunciando che uno dei suoi farmaci, Adcetris, ha prolungato la sopravvivenza nei pazienti affetti dal tipo più comune di linfoma in uno studio in fase avanzata. Ciò rafforza, afferma Pfizer, gli sforzi per espandere l’uso del trattamento ottenuto attraverso l’acquisto di Seagen da 43 miliardi di dollari.

L’anno scorso l’azienda farmaceutica di New York ha stretto un accordo per acquisire Seagen e le sue terapie antitumorali mirate per rafforzare la sua pipeline a fronte di un forte calo delle vendite di prodotti COVID-19 e della concorrenza generica per alcuni farmaci più venduti, informa Pratik Jain su Reuters.

La società, che detiene i diritti di commercializzazione di Adcetris negli Stati Uniti e in Canada, ha registrato lo scorso anno un fatturato totale di 46 milioni di dollari.

Pfizer ha dichiarato martedì che intende discutere con le autorità di regolamentazione una richiesta di approvazione per il trattamento dei malati di linfoma. Un potenziale via libera per Adcetris per il tipo più comune di linfoma aprirà la strada all’ottava approvazione del farmaco e rafforzerà un portafoglio oncologico che conta già più di 25 terapie approvate.

La terapia di combinazione composta da Adcetris e altri due farmaci è risultata statisticamente significativa rispetto a un placebo nel prolungare la sopravvivenza nei pazienti affetti da linfoma noto come linfoma diffuso a grandi cellule B.

Lo studio ha testato 230 pazienti il ​​cui cancro non esprime una proteina nota come CD30 e ritorna dopo un periodo di remissione o non risponde al trattamento.

Il farmaco, se confrontato con una combinazione di altri due farmaci più placebo, ha mostrato anche miglioramenti in entrambi gli obiettivi secondari dello studio, ovvero la sopravvivenza libera da progressione o il tempo trascorso prima che la malattia iniziasse a peggiorare.