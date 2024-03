Non si conosce ancora il tumore che ha colpito Kate Middleton, tuttavia tra le possibili ipotesi emerge quella di un sarcoma addominale. La principessa ha rivelato nel suo video alla nazione di avere un tumore, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l’operazione all’addome di gennaio nella London Clinic. Ha aggiunto che la notizia è arrivata come “uno shock” e ha spiegato di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio. Il video è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie cospiratorie su di lei e sulla sua salute.

Cos’è il sarcoma addominale

I sarcomi addominali sono forme tumorali maligne che si sviluppano all’interno dei tessuti molli della cavità addominale, come muscoli, tessuti connettivi, vasi sanguigni o linfatici, nervi e legamenti, come spiega il Policlinico di Sant’Orsola. Questi tumori consistono in masse di cellule maligne che crescono in modo incontrollato e disorganizzato rispetto ai tessuti circostanti, aumentando di volume nel tempo e comprimendo le strutture adiacenti. La pressione esercitata dal tumore è responsabile di molti dei sintomi associati a questa neoplasia. A differenza dei sarcomi che si sviluppano negli arti, che possono essere più evidenti con rigonfiamenti e tumefazioni, il sarcoma addominale diventa palpabile solo quando raggiunge dimensioni considerevoli. Il trattamento del sarcoma addominale varia in base alla sua localizzazione, dimensione e stadio. Di solito, comporta una combinazione di interventi chirurgici per rimuovere il tumore e le eventuali metastasi, radioterapia e chemioterapia.