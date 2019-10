ROMA – Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di ‘Salame Veneto‘ da 500 grammi prodotto da Il tagliere del Re, per la presenza di Salmonella in alcuni campioni analizzati. Il prodotto è distribuito dalla catena ALDI Srl e prodotto dalla ditta Becher Spa nello stabilimento di Via Povegliano a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso. Il lotto interessato dal richiamo è il numero 1190528 (indicato in alcuni casi anche con 0528) e riguarda tute le date di scadenza .

Il prodotto con lotto indicato non deve essere consumato e può essere restituito in qualsiasi punto vendita ALDI. Per informazioni si prega di contattare il servizio clienti ALDI, al seguente numero telefonico: 800 370 370 (lun-ven 08:30-17:00, sab 08:00-14:00).

La catena di supermercati ALDI aveva lanciato l’allerta per il prodotto già il 24 settembre scorso informando la sua clientela che il lotto non era adatto al consumo a causa della presenza di Salmonella ma il Ministero ha provveduto a darne notizia solo oggi attraverso il proprio portale.

Fonte: AGI