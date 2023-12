Le sigarette elettroniche provocano effetti negativi sulla salute. Provocano cancro e problemi polmonari. Nei giovanissimi possono provocare disturbi dell’apprendimento e portare a disturbi dell’apprendimento cardiaci.

A dirlo è l’Oms. “Queste sigarette, che sono assolutamente inefficaci per smettere di fumare, contrariamente a quanto dichiara chi le ha progettate, hanno effetti nefasti sulla salute”, ha dichiarato il responsabile della promozione alla salute dell’organizzazione, Rüdiger Krech.

Oms: “Sigarette elettroniche provocano effetti negativi sulla salute”

L’Oms lancia l’allarme spiegando che l’industria del tabacco spinge affinché i giovani e i giovanissimi le acquistino. Per farlo utilizzano campagne di marketing aggressive con personaggi dei cartoni animati e inventano sempre nuovi gusti e aromi. Attraverso i social media e gli influencer, questi prodotti raggiungono un target di consumatori a partire dagli 8 anni d’età.

Per l’Oms è necessario e urgente regolamentarne l’uso, cosa che ad oggi, ben 88 paesi non hanno ancora fatto. Rüdiger Krech ha ricordato come l’industria del tabacco è responsabile di 8 milioni di morti l’anno.

“La tattica di questa industria – ha aggiunto – è che appena rileva una diminuzione dei fumatori cerca di reclutarne di nuovi. Per farlo, ora, promuove le sigarette elettroniche”. I giovani diventano così vittime di chi li invoglia a “svapare”.

Aumentano il consumo tra i giovani

Non a caso l’Oms ha rilevato un chiaro aumento di questa tipologia di consumo di tabacco. In Canada, ad esempio, il tasso di utilizzo tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni è raddoppiato tra il 2017 e il 2022. Triplicato l’uso, tra i giovani, nel Regno Unito negli ultimi tre anni. “Sebbene gli effetti sulla salute a lungo termine non siano completamente conosciuti” l’Oms ricorda che, le sigarette elettroniche contengono nicotina, generano sostanze tossiche. Tra queste ce ne sono alcune note per causare il cancro o aumentare il rischio di disturbi cardiaci e polmonari. Infine, si sottolinea, l’uso di sigarette elettroniche in giovane età può influenzare lo sviluppo del cervello e portare a disturbi dell’apprendimento.