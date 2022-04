Sintomi Covid, non solo febbre e tosse: palpitazioni, perdita di capelli, dita gonfie… FOTO ANSA

Il Covid ha tre sintomi comuni ormai noti: febbre, tosse persistente o nuova e perdita del gusto o dell’olfatto. Ma da quando sono emerse nuove varianti e sottovarianti come Delta e Omicron, all’elenco ufficiale ne sono stati aggiunti altri nove. Ogni persona, riferisce Giampaolo Scacchi citando il Mirror, sembra rispondere al coronavirus in modi diversi. Alcuni manifestano sintomi più comuni come febbre, dolori diffusi, mal di gola, naso che cola, affaticamento e tosse, altri presentano sintomi insoliti. Questi i sei sintomi inusuali del virus.

Sintomi Covid: palpitazioni

Un sintomo del Covid, che può sovrapporsi ad altre patologie sono le palpitazioni, dovute a febbre o infiammazione causate dal virus. Alcune persone segnalano delle palpitazioni o il cuore che batte più velocemente, anche dopo che l’infezione iniziale è passata. Per alcuni questo sintomo è anche sintomo di Long Covid.

Problemi alle orecchie

Uno studio della Stanford University del 2021, ha scoperto che la variante Omicron potrebbe causare problemi all’orecchio. Alcuni sintomi segnalati dallo studio includono forte mal d’orecchi, intorpidimento dell’orecchio e persino una temporanea perdita dell’udito che persiste anche dopo la guarigione. Gli esperti hanno scoperto che i sintomi del virus legati all’orecchio possono comparire anche in chi ha ricevuto tre vaccini.

Dita dei piedi da Covid

In questo caso una o più dita, prevalentemente dei piedi ma anche – raramente – delle mani, possono gonfiarsi e diventare rosse o violacee. Il sintomo può apparire a qualsiasi età, ma i bambini, gli adolescenti e giovani adulti sembrano avere maggiori probabilità di sviluppare questa condizione che può durare 14 giorni o per mesi.

Perdita di capelli

La caduta dei capelli è un sintomo del Covid, che si manifesta mesi dopo l’infezione. Durante la malattia i follicoli piliferi sono sovrastimolati ma in seguito entrano contemporaneamente in una fase di riposo/perdita. Di solito questo sintomo sembra migliorare da tre a sei mesi dopo le infezioni.

Problemi alle corde vocali

Gli studi hanno scoperto che c’è una connessione tra Covid e la mobilità delle corde vocali. A volte nei pazienti infetti si verificano cambiamenti della voce, a causa di danni ai nervi periferici aumenta la possibilità di paralisi delle corde vocali. Un’altra possibilità durante l’infezione è una lesione al nervo vago, che controlla la voce, la deglutizione, la respirazione e la tosse. Se il nervo vago non funziona correttamente può manifestarsi anche mancanza di respiro con o senza tosse

Delirio

Il cervello annebbiato o la confusione mentali sono stati stabiliti come un sintomo del virus e anche nel Long Covid. Tuttavia, una forma più grave di confusione come il delirio può essere accompagnato da allucinazioni e persino da paranoia ed è più comune tra le persone anziane contagiate da Covid.