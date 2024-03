Sovraeccitati? Calmatevi, i neuroni agitati fanno vivere meno

Siete sempre sovraeccitati? Calmatevi o vivrete meno. Questo è il messaggio di alcuni scienziati che studiano la connessione fra longevità e neuroni. La loro conclusione è che vita è più o meno lunga secondo l’azione di certe proteine ​​che calmano i neuroni sovraeccitati. Una nuova ricerca stabilisce una connessione molecolare tra il cervello e l’invecchiamento e mostra che i neuroni iperattivi possono ridurre la durata della vita spiega Veronique Greenwood su Quanta magazine.

Al di là dei segni evidenti come l’ingrigimento dei capelli e i problemi di memoria, scrive, ci sono una miriade di cambiamenti più sottili e consequenziali: i processi metabolici funzionano meno agevolmente; i neuroni rispondono meno rapidamente; la replicazione del DNA diventa più difettosa.

Ma, prosegue, mentre può sembrare che il corpo si logori gradualmente, molti ricercatori credono invece che l’invecchiamento sia controllato a livello cellulare e biochimico. Finora, la ricerca ha suggerito che limitare drasticamente l’apporto calorico può avere un effetto benefico, così come manipolare alcuni geni negli animali da laboratorio.

Ma recentemente su Nature, Bruce Yankner, professore di genetica e neurologia alla Harvard Medical School, e i suoi colleghi hanno riferito di un controllore della durata della vita precedentemente trascurato: il livello di attività dei neuroni nel cervello.

In una serie di esperimenti su nematodi (vermi), topi e tessuto cerebrale umano, hanno scoperto che una proteina chiamata REST, che controlla l’espressione di molti geni legati all’attivazione neurale, controlla anche la durata della vita.

Hanno anche dimostrato che aumentare i livelli dell’equivalente di REST nei vermi allunga la loro vita. Resta da vedere come esattamente la sovraeccitazione dei neuroni potrebbe ridurre la durata della vita, ma l’effetto è reale e la sua scoperta suggerisce nuove strade per comprendere il processo di invecchiamento.

Per capire come svolge il suo lavoro la proteina REST, si deve sapere che ogni neurone è ricoperto di proteine ​​e canali molecolari che gli consentono di sparare e trasmettere messaggi. Quando un neurone si attiva, rilascia un flusso di neurotrasmettitori che eccitano o inibiscono l’attivazione del neurone successivo lungo la linea. REST inibisce la produzione di alcune proteine ​​e canali coinvolti in questo processo, frenando l’eccitazione.

Nel loro nuovo studio, Yankner e i suoi colleghi riferiscono che il cervello degli esseri umani longevi ha livelli insolitamente bassi di proteine ​​coinvolte nell’eccitazione, almeno in confronto al cervello di persone morte molto più giovani. Questa scoperta suggerisce che le persone eccezionalmente anziane probabilmente avevano meno attivazioni neurali.

Il nuovo lavoro si collega anche all’idea che l’invecchiamento può fondamentalmente comportare una perdita di stabilità biologica. Molti aspetti dell’invecchiamento e della durata della vita hanno in qualche modo a che fare con l’omeostasi. Le cose vengono mantenute nel giusto equilibrio. C’è un crescente consenso nella ricerca sull’invecchiamento sul fatto che ciò che percepiamo come un rallentamento del corpo potrebbe in realtà essere un fallimento nel preservare vari equilibri.

I risultati potrebbero aiutare a spiegare l’osservazione secondo cui alcuni farmaci usati per l’epilessia prolungano la durata della vita negli animali da laboratorio. Se la sovraeccitazione riduce la durata della vita, i farmaci che riducono sistematicamente l’eccitazione potrebbero avere l’effetto opposto.