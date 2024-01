Trilione ovvero bilione ovvero mille miliardi: entro i prossimi dieci anni ci potrebbe essere un uomo (o donna) in grado di possedere tanta ricchezza.

Secondo uno studio annuale sulle disuguaglianze globali pubblicato di recente da Oxfam International, il prossimo decennio potrebbe conoscere il primo trilionario al mondo.

Questa valutazione evidenzia come oggi la ricchezza sia concentrata solo nelle mani dell’1% della popolazione mondiale, denunciando come il crescente divario tra ricchezza di pochi e povertà diffusa a livello globale sia aumentato durante la pandemia di COVID-19.

Oxfam ha pubblicato il suo studio in concomitanza con l’annuale Forum mondiale, il World Economic Forum, che si tiene a Davos in Svizzera.

Lo studio ha pubblicizzato alcuni dati emersi durante la ricerca come i patrimoni personali delle cinque persone più ricche del mondo che sono più che raddoppiati nel 2020. Essi sono il CEO di Tesla Elon Musk, Bernard Arnault e la sua famiglia proprietari dell’azienda di lusso LVMH, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il fondatore di Oracle Larry Ellison e il guru degli investimenti Warren Buffett.

Il rapporto Oxfam ha preso in esame i patrimoni netti dei miliardari globali pubblicati da Forbes a marzo 2020 e alla fine di novembre 2023.

Un dato, però, importante da rilevare è la consapevolezza di numerosi miliardari e multimilionari rispetto a questo gap sempre più alto tra ricchezza e povertà tanto da chiedere ai leader mondiali di tassare i super ricchi come loro stessi.

Lo hanno fatto attraverso una lettera ma si è notato come Musk, Arnault, Bezos, Ellison e Buffett non siano tra i firmatari, anche se Buffett ha comunque criticato le aliquote fiscali più basse dei ricchi e già in passato si è espresso a favore di un cambiamento delle politiche fiscali dei paesi interessati.

Attualmente i cinque super miliardi hanno una consistenza patrimoniale così ripartita.

Elon Musk, considerato oggi la persona più ricca del mondo, ha un patrimonio netto di 226,6 miliardi di dollari secondo la classifica in tempo reale di Forbes di mercoledì scorso. Si tratta di un calo rispetto ai 245,5 miliardi di dollari del novembre 2023.

Musk è alla guida di Tesla ed è amministratore delegato della società di lanciatori SpaceX. Nel 2022 ha anche acquistato Twitter, che ora si chiama X, per 44 miliardi di dollari. Il miliardario non ricopre più il ruolo di CEO della piattaforma di social media ma esercita ancora un’ampia influenza sulla piattaforma tanto che è risultato oggetto di numerose critiche per diversi problemi che vanno dalla moderazione dei contenuti all’incitamento all’odio e all’allontanamento degli inserzionisti.

Bernard Arnault e la sua famiglia detengono attualmente un patrimonio personale di 175,1 miliardi di dollari, sempre secondo Forbes. Si tratta di un calo rispetto ai 191,3 dollari del novembre 2023. Arnault è stato fondatore, chairman e CEO di LVMH, il più grande gruppo di lusso al mondo che controlla oggi quasi 2/3 del mercato globale della moda. È presidente del consiglio di amministrazione di Groupe Arnault S.E., la holding di famiglia e importante società di investimenti multipli.

Il patrimonio netto di Jeff Bezos si è attestato mercoledì a 173,6 miliardi di dollari secondo Forbes. Si tratta di un aumento rispetto ai 167,4 miliardi di dollari del novembre 2023.

Fondatore di Amazon in un garage di Seattle nel 1994, ha fatto diventare l’azienda il gigante dell’e-commerce che tutti conosciamo. All’inizio del 2021 ha lasciato la carica di CEO per diventare presidente esecutivo. Come azionista di maggioranza della società detiene ancora potere e influenza su Amazon.

Ellison è nel 1977, co-fondatore di Oracle Corporation, un gigante del software e della gestione di database di cui è stato amministratore delegato fino al 2014. Ora è chief technology officer e presidente del consiglio di amministrazione. Ellison, che ha anche fatto parte del Consiglio di amministrazione di Tesla dal 2018 al 2022, è da anni in cima alle classifiche dei miliardari.

Secondo Forbes, Larry Ellison ha attualmente un patrimonio personale di 134,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 145,5 miliardi del novembre 2023.

Warren Buffett dirige Berkshire Hathaway, una holding che possiede decine di società in settori quali assicurazioni, produzione, servizi pubblici, trasporti e vendita al dettaglio. In quel ruolo Buffet si è guadagnato una reputazione per il suo successo negli investimenti e per le sue tattiche commerciali aggressive. A settembre 2022 risultava essere il settimo uomo più ricco al mondo.